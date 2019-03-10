Разработчики «научили» беспилотники считать коал

В Австралии за численностью популяции коал следят беспилотники: благодаря инфракрасным камерам летательные аппараты запрограммированы распознавать сумчатых медведеподобных зверей даже в густых лесных зарослях. Коалы обитают в эвкалиптовых австралийских лесах и ведут преимущественно ночной образ жизни — днем они спят на деревьях, а ночью отправляются на поиски еды. Питаются сумчатые животные листьями эвкалипта, чьи молодые побеги содержат фенольные и терпеновые ядовитые соединения. В Австралии работает организация по сохранению популяции коал, но известен также случай их массового уничтожения: в 2015 году в штате Виктория правительство распорядилось убить 686 представителей эвкалиптовых мишек. По мнению властей, численность этих животных была избыточной, что могло обернуться для них голодной смертью. Теперь же биологам наблюдать за жизнью коал помогают беспилотники.