Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Разработчики «научили» беспилотники считать коал 

Рамблер 2 часа назад
В Австралии за численностью популяции коал следят беспилотники: благодаря инфракрасным камерам летательные аппараты запрограммированы распознавать сумчатых медведеподобных зверей даже в густых лесных зарослях. Коалы обитают в эвкалиптовых австралийских лесах и ведут преимущественно ночной образ жизни — днем они спят на деревьях, а ночью отправляются на поиски еды. Питаются сумчатые животные листьями эвкалипта, чьи молодые побеги содержат фенольные и терпеновые ядовитые соединения. В Австралии работает организация по сохранению популяции коал, но известен также случай их массового уничтожения: в 2015 году в штате Виктория правительство распорядилось убить 686 представителей эвкалиптовых мишек. По мнению властей, численность этих животных была избыточной, что могло обернуться для них голодной смертью. Теперь же биологам наблюдать за жизнью коал помогают беспилотники.
Места , Видео , Другое
Читайте также
Видео
Apple выпустила социальный ролик к Женскому дню
Вещи
Как живет 98-летняя бабушка блогер из Китая
Люди
Мальчик чудом избежал гибели под копытами буйволов
Безумный мир
Почему герой-панфиловец стал немецким полицаем
Люди
Как стать громовержцем
Безумный мир
Питон «пробрался» в самолет в обуви пассажирки
Безумный мир
Чем угрожает людям климатическое оружие
Безумный мир
Фотографии с людьми, которых никогда не было
Безумный мир
Когда гулянья на Масленицу пошли не по плану
Безумный мир Люди
Открытия, способные изменить историю мира
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение