В «Бессонницу» возвращается Loco Dice

15 марта в «Бессонницу» возвращается Loco Dice — один из самых креативных техно-продюсеров Европы и глава передового лейбла Desolat.

Loco Dice провел за диджейским пультом почти тридцать лет. Правда в конце 80-х ни о каком техно речи не было, тогда еще просто DJ Dice играл фанк и хип-хоп. Любовь в прямой бочке у него появилась чуть позже, уже на Ибице, а после пары безумных after party Manumission к нему прочно прилипло прозвище «Loco».

Свой новый диджейский псевдоним Loco Dice полностью подтвердил в начале нулевых, выступая на вечеринках Circoloco в DC10 на Ибице. Там его сеты продолжались по 8-9 часов кряду и поражали клаберов своей неистовой и по-хорошему сумасшедшей энергетикой.

Завоевав репутацию превосходного диджея, Loco Dice в середине нулевых показал себя еще и в качестве великолепного продюсера. Его треки выходили на M_nus, Cadenza, Ovum, Cocoon и теперь эти работы вполне законно считаются классикой tech-house. В 2007 году он основал собственный лейбл, Desolat, подаривший миру блистательные релизы Luciano, Guti, tINI и Dubfire.

Казалось бы, что на этом можно и успокоиться. Но нет. Loco Dice продолжает свои эксперименты. Наряду с востребованными техно-релизами он периодически возвращается к своим хип-хоп корням. Один из его новых проектов, FKD, объединяет DJ Frizzo, Кобе Ходгсон и звезду британского грайма MC Killa P в качестве приглашенного вокалиста.