Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В «Бессонницу» возвращается Loco Dice 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: партнерский материал
15 марта в «Бессонницу» возвращается Loco Dice — один из самых креативных техно-продюсеров Европы и глава передового лейбла Desolat.
Loco Dice провел за диджейским пультом почти тридцать лет. Правда в конце 80-х ни о каком техно речи не было, тогда еще просто DJ Dice играл фанк и хип-хоп. Любовь в прямой бочке у него появилась чуть позже, уже на Ибице, а после пары безумных after party Manumission к нему прочно прилипло прозвище «Loco».
Свой новый диджейский псевдоним Loco Dice полностью подтвердил в начале нулевых, выступая на вечеринках Circoloco в DC10 на Ибице. Там его сеты продолжались по 8-9 часов кряду и поражали клаберов своей неистовой и по-хорошему сумасшедшей энергетикой.
Завоевав репутацию превосходного диджея, Loco Dice в середине нулевых показал себя еще и в качестве великолепного продюсера. Его треки выходили на M_nus, Cadenza, Ovum, Cocoon и теперь эти работы вполне законно считаются классикой tech-house. В 2007 году он основал собственный лейбл, Desolat, подаривший миру блистательные релизы Luciano, Guti, tINI и Dubfire.
Казалось бы, что на этом можно и успокоиться. Но нет. Loco Dice продолжает свои эксперименты. Наряду с востребованными техно-релизами он периодически возвращается к своим хип-хоп корням. Один из его новых проектов, FKD, объединяет DJ Frizzo, Кобе Ходгсон и звезду британского грайма MC Killa P в качестве приглашенного вокалиста.
PRESALERESERVE: +7 495 640 03 53Болотная набережная 11 стр 1
Комментарии
Места
Читайте также
Видео
Как зарядить телефон в неудобном месте
Вещи
За что Патриса Лумумбу растворили в кислоте
Люди
Apple выпустила социальный ролик к Женскому дню
Вещи
Как живет 98-летняя бабушка блогер из Китая
Люди
Танцовщица снесла шест и рухнула на пол
Люди
Мальчик чудом избежал гибели под копытами буйволов
Безумный мир
Морские гиганты, живущие в глубине океана
Безумный мир
Безрукий повар показал, как удовлетворить клиента
Люди
Пеликан проучил наглого туриста
Безумный мир Люди
Кенгуру избили парапланериста
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение