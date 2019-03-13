Самые странные деревья в мире

Все мы привыкли к виду окружающих нас деревьев и, проходя мимо, не сильно обращаем на них внимание. Но на нашей планете произрастают и весьма необычные экземпляры. Их вид нас не только удивит, но и заставит остановиться в изумлении.

На нашей планете произрастает множество деревьев непривычного для нашего взора вида. Но там где они растут, местные жители воспринимают их как нечто само собой разумеющееся и не обращают на них особого внимания.

Например, мимо баобаба не один европеец не пройдёт мимо, чтобы не остановиться рассмотреть и не потрогать гиганта. Жители Африки уже не поймут этого восторга. Ведь для них это обычное, ничем не примечательное дерево.

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Растущие на Мадагаскаре баобабы могут принимать форму бутылки или чайника. С чем это связано учёные точно не знают, но предполагают, что столь странный вид позволяет лучше сохранять влагу.

Над внешностью радужных эвкалиптов, встречающихся только в северном полушарии, кажется, что поработал неизвестный мастер — абстракционист. Но на самом деле разноцветная кора это дело рук матушки — природы.

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Кроме яркой внешности деревья прославились и своим колоссальным ростом. Он может достигать семидесяти метров в высоту.

Ещё один уникальный представитель флоры — драконово дерево. Оно не имеет годичных колец, а на месте свежего среза выступает красный сок, напоминающий по цвету кровь.

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Древнейший храмовый дворец Ангкор-Ват в Камбодже и многовековые хлопковые деревья давно уже стали единым целым.

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Хлопковые деревья называют ещё «сейбами». Кроме уникального симбиоза с древними руинами деревья обладают ещё одной незаурядной чертой. Их ствол и ветви густо усеяны колючками. Такой «колючий наряд» позволяет лучше сохранять ценную влагу.

В Национальном лесу Инио находится самое древнее дерево нашей планеты. Это межгорная остистая сосна, получившая имя «Мафусаил». Она была обнаружена учёными в 1953 году.

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Только по приблизительным подсчётам дереву 4842 года. Точное местоположение удивительной сосны держится в тайне, дабы избежать актов вандализма.

В Южной Каролине (США) произрастает 1500-летний дуб. Высота многовекового гиганта составляет двадцать метров, диаметр-2,7 метра.

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Последними владельцами земли, на которой растёт дуб, была семья Энджел, поэтому дерево получило название « Дуб Ангела».

Возле церкви в Санта-Мария-дель-Туле растёт самое толстое дерево нашей планеты — Дерево Туле.

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Оно относится к семейству таксодиумов и встречается только на территории Мексики. Учёные считают, что дереву более полутора тысяч лет. Его диаметр составляет 11,62 метра, высота — тридцать пять метров.

Побывав на острове Крит, можно увидеть самое древнее оливковое дерево. Его возраст около четырёх тысяч лет. Как ни удивительно, но дерево до сих пор плодоносит.

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В пустыне близи города Джебель-Духан (Бахрейн) растёт уникальное четырёхсотлетнее дерево. Удивительно как практически без воды дерево смогло выжить столько времени. За столь стойкий нрав учёные нарекли его «Дерево Жизни».