Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самые странные деревья в мире 

BigPicture.ru 1 час назад
Фото: BigPicture.ru
Все мы привыкли к виду окружающих нас деревьев и, проходя мимо, не сильно обращаем на них внимание. Но на нашей планете произрастают и весьма необычные экземпляры. Их вид нас не только удивит, но и заставит остановиться в изумлении.
На нашей планете произрастает множество деревьев непривычного для нашего взора вида. Но там где они растут, местные жители воспринимают их как нечто само собой разумеющееся и не обращают на них особого внимания.
Например, мимо баобаба не один европеец не пройдёт мимо, чтобы не остановиться рассмотреть и не потрогать гиганта. Жители Африки уже не поймут этого восторга. Ведь для них это обычное, ничем не примечательное дерево.
BigPicture.ru
Растущие на Мадагаскаре баобабы могут принимать форму бутылки или чайника. С чем это связано учёные точно не знают, но предполагают, что столь странный вид позволяет лучше сохранять влагу.
Над внешностью радужных эвкалиптов, встречающихся только в северном полушарии, кажется, что поработал неизвестный мастер — абстракционист. Но на самом деле разноцветная кора это дело рук матушки — природы.
BigPicture.ru
Кроме яркой внешности деревья прославились и своим колоссальным ростом. Он может достигать семидесяти метров в высоту.
Ещё один уникальный представитель флоры — драконово дерево. Оно не имеет годичных колец, а на месте свежего среза выступает красный сок, напоминающий по цвету кровь.
BigPicture.ru
Древнейший храмовый дворец Ангкор-Ват в Камбодже и многовековые хлопковые деревья давно уже стали единым целым.
BigPicture.ru
Хлопковые деревья называют ещё «сейбами». Кроме уникального симбиоза с древними руинами деревья обладают ещё одной незаурядной чертой. Их ствол и ветви густо усеяны колючками. Такой «колючий наряд» позволяет лучше сохранять ценную влагу.
В Национальном лесу Инио находится самое древнее дерево нашей планеты. Это межгорная остистая сосна, получившая имя «Мафусаил». Она была обнаружена учёными в 1953 году.
BigPicture.ru
Только по приблизительным подсчётам дереву 4842 года. Точное местоположение удивительной сосны держится в тайне, дабы избежать актов вандализма.
В Южной Каролине (США) произрастает 1500-летний дуб. Высота многовекового гиганта составляет двадцать метров, диаметр-2,7 метра.
BigPicture.ru
Последними владельцами земли, на которой растёт дуб, была семья Энджел, поэтому дерево получило название « Дуб Ангела».
Возле церкви в Санта-Мария-дель-Туле растёт самое толстое дерево нашей планеты — Дерево Туле.
BigPicture.ru
Оно относится к семейству таксодиумов и встречается только на территории Мексики. Учёные считают, что дереву более полутора тысяч лет. Его диаметр составляет 11,62 метра, высота — тридцать пять метров.
Побывав на острове Крит, можно увидеть самое древнее оливковое дерево. Его возраст около четырёх тысяч лет. Как ни удивительно, но дерево до сих пор плодоносит.
BigPicture.ru
В пустыне близи города Джебель-Духан (Бахрейн) растёт уникальное четырёхсотлетнее дерево. Удивительно как практически без воды дерево смогло выжить столько времени. За столь стойкий нрав учёные нарекли его «Дерево Жизни».
BigPicture.ru
BigPicture.ru: последние новости
Проституция во время Вьетнамской войны: фото Дураковы, Дристуновы и Паскудины? Откуда взялись смешные и обидные русские фамилии Люди, "забитые" с ног до головы, в одежде и без
Комментарии
Места
Читайте также
Видео
Тайваньская продавщица стала звездой Сети
Люди
Nasa превратила фотографию космоса в мелодию
Истории
Как зарядить телефон в неудобном месте
Вещи
Монахини выходили лесного зверя
Люди
Росгвардию разыграть не удалось
Люди
Поклонская выпустит товары под брендом «Няш-мяш»
Безумный мир
За что Патриса Лумумбу растворили в кислоте
Люди
Теории заговоров, которые никак не опровергнут
Истории Безумный мир
К чему привела драка леопардов
Безумный мир
Нападения на глав стран, попавшие на видео
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение