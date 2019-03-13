Сколько в России «черных» рек

Черная речка — один из самых распространенных топонимов (то есть названий природных объектов) в России. Как утверждает автор книги «Темная сторона света» Андрей Пермяков, чаще в нашей стране «никакое другое название не встречается». Почему же так произошло?

Где текут черные реки?

Пожалуй, наиболее известной как в России, так и во всем мире является Черная речка, протекающая в Санкт-Петербурге. Именно название этой реки непременно фигурирует в текстах, где упоминается смерть поэта Александра Пушкина. Роковая дуэль между ним и Дантесом произошла именно в районе Черной речки.

Однако Черная речка есть не только в северной столице. На территории России одноименных рек тысячи. В каждом уголке нашей страны есть своя Черная речка, а порой и не одна. Как пишут в своей книге «Почему так названы? О происхождении названий улиц, площадей, островов, рек и мостов в Ленинграде» К. С. Горбачевич и Е. П. Хабло, только в Петербурге было несколько Черных речек. Раньше именно так назывались реки Екатерингофка, Волковка, Монастырка и Смоленка. Да и в Московской области Черных речек по меньшей мере 6.

Почему Черные?

Большинство рек с таким названием встречаются на Северо-Западе России, в частности в Ленинградской области и в Карелии. Все получили одинаковые имена, преимущественно благодаря темному цвету воды. Виной тому болота, из которых и берут свое начало эти небольшие реки. Например, исток упомянутой Санкт-Петербургской Черной речки находился в болотистой местности у озера Долгого. Один из притоков Ижоры, который тоже в свое время окрестили Черной речкой, также начинается в заболоченном районе. И подобных примеров множество. Карелия так вообще издавна славится своими болотами, которые занимают не менее 30% от площади всей республики. Поэтому неудивительно, что такое большое количество местных рек названы Черными.

Кроме того, согласно толковому словарю известного отечественного лингвиста Владимира Даля, издавна мелкие реки «по болоту» величали не иначе как «черноречье». Как писал Даль, даже лодку, на которой торговцы перевозили товары по небольшим речушкам, называли «черноречей». В связи со всеми этими обстоятельствами маленькую реку с темной водой иначе как Черной речкой и назвать было нельзя.

Так называют не только реки

Примечательно, что со временем название «Черная речка», кроме соответственно рек, стали давать и другим объектам. К примеру, в Санкт-Петербурге имеется одноименная станция метро и улица Чернореченская. В Карелии в Олонецком районе есть деревня Черная Речка. Сегодня так нередко называют магазины, рестораны, санатории, гостиницы и иные общественные заведения. Хотя, надо отметить, что данное наименование станции, деревни, села, улицы или отели получили именно благодаря наличию связи (чаще всего географической близости) с рекой под названием Черная.