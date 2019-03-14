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Уникальный коралловый риф нашли у берегов Италии 

Российская Газета + ещё 6 2 часа назад
Фото: Российская Газета
У юго-восточного побережья Италии впервые был найден коралловый риф. По строению и биоразнообразию он схож с рифами Австралии и Мальдивских островов.
Как информирует The Guardian, риф длиной около двух с половиной километров находится возле города Монополи на глубине от 30 до 55 метров. Уникальность его в том, что впреки отсутствую большого количества освещения, кораллы окрашены в яркие цвета.
"Подобные рифы очень редки, потому что им удается выживать и расти, несмотря на недостаток света",
— отметил директор департамента биологии Университета Бари Джузеппе Корриеро.
Коралловые рифы в Средиземном море со временем вымерли. Поэтому в настоящее время они довольно редки. Кораллы наиболее распространены в тропической зоне Мирового океана.
Один их самых крупных коралловых рифов в мире был найден несколько лет назад в Мексиканском заливе на глубине 500 метров. Площадь подводных коралловых холмов высотой до пятидесяти метров, обнаруженных у полуострова Юкатан, составляет порядка сорока квадратных километров.
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Места , The Guardian
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