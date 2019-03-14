Уникальный коралловый риф нашли у берегов Италии

У юго-восточного побережья Италии впервые был найден коралловый риф. По строению и биоразнообразию он схож с рифами Австралии и Мальдивских островов.

Как информирует The Guardian , риф длиной около двух с половиной километров находится возле города Монополи на глубине от 30 до 55 метров. Уникальность его в том, что впреки отсутствую большого количества освещения, кораллы окрашены в яркие цвета.

"Подобные рифы очень редки, потому что им удается выживать и расти, несмотря на недостаток света",

— отметил директор департамента биологии Университета Бари Джузеппе Корриеро.

Коралловые рифы в Средиземном море со временем вымерли. Поэтому в настоящее время они довольно редки. Кораллы наиболее распространены в тропической зоне Мирового океана.

Один их самых крупных коралловых рифов в мире был найден несколько лет назад в Мексиканском заливе на глубине 500 метров. Площадь подводных коралловых холмов высотой до пятидесяти метров, обнаруженных у полуострова Юкатан, составляет порядка сорока квадратных километров.