Чем Волга стала похожа на самую грязную реку Китая

Волга — крупнейшая река Европы, протяженность которой составляет 3530 километров, но она также одна из самых загрязненных. Опасность представляют не только содержащиеся в ее водах ядовитые вещества, но и суда сотнями покоящиеся на дне реки.

Из реки в болото

Волга за последние десятилетия серьезно нарушила свой водный баланс — река изменила естественный режим течения. Виной всему система водохранилищ, каналов и гидроэлектростанций превратившая могучую реку в цепь стоячих озер, в результате чего водообмен реки уменьшился в 12 раз, а самоочищение снизилось в десятки раз. На некоторых участках прибрежной зоны Волги мутность ее вод в непогоду достигает 10 тысяч миллиграмм взвесей в одном литре, что сопоставимо с самой мутной рекой планеты — китайской Хуанхэ.

Если с этим не бороться, Волга имеет все шансы превратиться в систему дурно пахнущих болот, — предостерегает заведующий лабораторией Института экологии Волжского бассейна Владимир Селезнев . На экологическое состояние крупнейшей реки Европы влияет высокая концентрация на ее побережье крупных городов, промышленных предприятий и населения, а также интенсивное судоходство. Достаточно сказать, что 65 из 100 самых загрязненных городов России находятся именно на Волге. Дайвер из Волгограда Алексей Носов , описывая картину увиденного на дне Волги, воскликнул: «Подводная помойка!». «Вдоль стенок набережных, около пляжей и речвокзала на сотни метров мусор, мусор и мусор! Причём такой, что и на „наземных“ помойках не часто встретишь», — досадует дайвер.

«Химический СПИД»

Что же в волжских водах представляет наибольшую угрозу для человека? Эксперт в сфере промышленной экологии и питьевой воды, доктор химических наук Виктор Чапуркин отвечает на это так: наибольшую опасность для здоровья человека несут устойчивые соединения хлора и органических примесей, попадающие в воду с отходами промышленной и хозяйственной деятельности человека. Угроза номер один, со слов Чапуркина, это диоксины — сложные химические соединения с «вкраплением» молекулярного хлора, которых раньше в природе не существовало.

Диоксины обнаруживают не только в воде, но и в почве, и, что самое страшное, в молоке кормящих матерей. По данным независимых экологических исследований, сегодня из-за диоксинового загрязнения водоемов в России ежегодно погибает свыше 20 тысяч человек. Медики информируют, что диоксины постепенно подавляют иммунную систему человека, накапливаются во внутренних органах, нарушают обменные процессы и вдобавок ломают внутриклеточный генетический механизм. У этого вещества отсутствует нижняя граница токсичности и даже ничтожное количество диоксинов в организме крайне опасно.

«Это своего рода химический СПИД», — заявляют ученые. Впервые с диоксиновым синдромом столкнулись в США в 70-х годах XX столетия. В семьях вернувшихся из Вьетнама американских военных, которые подверглись химатакам, стали рождаться дети с врожденными уродствами и нарушениями центральной нервной системы. Опасаясь развития тенденции власти в спешном порядке стали закрывать на территории США химические производства с технологиями на основе использования хлора и переносить их в «третьи страны».

Кладбище судов

За последние 10 лет специалистами было поднято со дна Волжского бассейна почти 2000 плавсредств, еще по меньшей мере еще 400 продолжает лежать на дне реки. «Находящиеся в водных объектах корабли и их фрагменты, окисляясь, загрязняют воды, негативным образом влияют на флору и фауну, а также зачастую препятствуют реализации права граждан на доступ к водным объектам общего пользования», — сообщили в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре. Эксперты поясняют, что негативное влияние на экологию в первую очередь оказывают суда с остатками топлива и масел.

Даже если баки закрыты герметично, то по прошествии нескольких десятков лет металл начинает ржаветь и пропускать наружу содержимое, отравляя придонные воды. Но иногда опасность создает само затонувшее плавсредство, повреждая проплывающие суда и травмируя ныряльщиков. В настоящее время ведется подъем 20 затонувших объектов, остальные, признанные бесхозными, только ожидают своей очереди. Больше всего их на территории Астраханской области — 102 единицы, в Татарстане — 90, в Нижегородской области — 53. Программа подъема и утилизации таких судов рассчитана до 2025 года, на нее власти выделили 257 млрд рублей.

Буйное цветение

Обычно воды Куйбышевского водохранилища редко прогреваются выше +21ºС, однако последние годы температура даже в июне может подскакивать до +25ºС, что вызывает интенсивное цветение сине-зеленых водорослей (цианобактерий), которые порой покрывают до 30% поверхности водохранилища. По заявлению ученых, цианобактерии выделяют 300 видов органических веществ, большинство из которых считаются ядовитыми. Не только высокие температуры, но и питательная среда, в частности, избыточное содержание в воде фосфора, благоприятствует росту микроорганизмов.

Высокая концентрация фосфатов вызывает бурное размножение сине-зеленых водорослей, которые способствуют отмиранию донной растительности. Погибшее органическое вещество становится пищей для бактерий, которые быстрее его разлагают. Чем больше в воде бактерий, тем меньше растворенного кислорода, в результате чего усиливается мор рыбы. Цианобактерии могут нанести вред и человеку. Продуктом их жизнедеятельности является токсин BMAA, который, к примеру, может способствовать проявлению болезни Альцгеймера или болезни Паркинсона. При отравлении токсинами цианобактерий у человека возникает целый букет болезней желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей и кожных покровов. Помимо прочего, водоросли, выделяя фенолы, пагубно влияют и на окружающую среду.

Опасные мутанты

Постепенное отравление Волги токсичными отходами приводит к мутации ее обитателей. Если раньше рыбаки избегали вылавливания только волжской сельди в период нереста (считалось, что выпрыгивающая из воды рыба бешеная, и ее употребление в пищу может привести к душевному расстройству), то сейчас они присматриваются к каждой пойманной рыбе. Вредные вещества, откладываясь в придонных отложениях, через пищу попадают в организм речных обитателей. Уже в 80-е годы в Куйбышевском водохранилище стали вылавливать особей, имеющих морфологические аномалии — дефекты позвоночника, отсутствие глаз, искривление челюстей.

Сегодня количество в той или иной степени мутированных рыб в Волге доходит до 90%. Недавно среди самарских рыбаков возникала настоящая паника. В сообществах стала активно обсуждаться новость о большом улове рыбы зараженной опасными паразитами. Один из рыбаков пишет: «Вытянул из воды солидных размеров судака, а он весь в розовых язвах!». Специалисты подтверждают, что употреблять такую рыбу действительно опасно. Подобная аномалия может иметь две причины: либо это простая язвенная болезнь, либо фибросаркома — разновидность рака. Зоолог Валентин Ясюк объясняет, что второе заболевание наукой еще толком не исследовано. Но если вам попалась рыба с подобными язвенными поражениями ее немедленно нужно сжечь или залить хлоркой. И ни в коем случае не употреблять в пищу! Вирус фибросаркомы не погибает даже при высокой температуре.