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Похрустеть и посмотреть: в Финляндии откроют музей чипсов 

Мир24 + ещё 1 3 часа назад
Фото: Мир24
В Хельсинки в ближайшее время появится необычный музей, главным экспонатом которого станут чипсы. Его откроют в районе Эту-Тёёлё, расположенном недалеко от центра города, передает ТАСС.
Как отмечается, деньги на создание экспозиции авторы проекта сейчас собирают в Сети.
На сайте краудфандинга сказано, что музей «будет гарантировать, что однажды исчезнувшие из продажи чипсы перейдут в его архив». Никто не будет ностальгировать о товаре, продолжительность жизни которого может быть очень короткой.
Ожидается, что сбор средств на музей завершится в конце месяца. В настоящее время на счет поступило уже более 1 тыс. евро. Организаторы хотят получить 5 тыс. евро.
Автором идеи является хип-хоп исполнитель Феди Камари. Он называет себя большим любителем чипсов. По его словам, он старается попробовать все новые вкусы. Камари хочет собрать в музее 100 пакетов чипсов с разными вкусами, причем не только от финских, но и от иностранных производителей. Для экспозиции певец хочет приобретать по два пакета чипсов каждого вида, чтобы из одного можно было попробовать снэк, а другой хранить «под стеклом».
Напомним, в конце 2018 года в американском Лос-Анджелесе состоялось открытие необычного музея. В экспозиции представлены самые отвратительные в мире блюда и закуски.
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Места , ИТАР-ТАСС
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