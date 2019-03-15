Похрустеть и посмотреть: в Финляндии откроют музей чипсов

В Хельсинки в ближайшее время появится необычный музей, главным экспонатом которого станут чипсы. Его откроют в районе Эту-Тёёлё, расположенном недалеко от центра города, передает ТАСС

Как отмечается, деньги на создание экспозиции авторы проекта сейчас собирают в Сети.

На сайте краудфандинга сказано, что музей «будет гарантировать, что однажды исчезнувшие из продажи чипсы перейдут в его архив». Никто не будет ностальгировать о товаре, продолжительность жизни которого может быть очень короткой.

Ожидается, что сбор средств на музей завершится в конце месяца. В настоящее время на счет поступило уже более 1 тыс. евро. Организаторы хотят получить 5 тыс. евро.

Автором идеи является хип-хоп исполнитель Феди Камари. Он называет себя большим любителем чипсов. По его словам, он старается попробовать все новые вкусы. Камари хочет собрать в музее 100 пакетов чипсов с разными вкусами, причем не только от финских, но и от иностранных производителей. Для экспозиции певец хочет приобретать по два пакета чипсов каждого вида, чтобы из одного можно было попробовать снэк, а другой хранить «под стеклом».

Напомним, в конце 2018 года в американском Лос-Анджелесе состоялось открытие необычного музея. В экспозиции представлены самые отвратительные в мире блюда и закуски.