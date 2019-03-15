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Международная профессиональная музыкальная премия «BraVo» 

Партнерский материал 2 часа назад
Фото: Партнерский материал
В конце марта в Москве состоится главное культурное событие весны 2019 года — вторая церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии «BraVo», в рамках которой пройдут два масштабных гала-концерта отечественных и зарубежных звезд мировой величины.
19 марта на исторической сцене Большого театра пройдет церемония вручения премии в области классического искусства, а 21 марта в Государственном Кремлевском Дворце — в области популярной музыки.
Международная профессиональная музыкальная премия «BraVo», призванная отмечать заслуги в области классической и популярной музыки, появилась в 2017 году и стала уникальным примером глобальной культурной интеграции. Презентация состоялась на Исторической сцене Большого театра, где теперь традиционно проходят торжественные церемонии вручения Премии в области классического искусства.
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие гостям и участникам Премии «BraVo», в котором обозначил «весомый вклад Премии в развитие гуманитарных связей на евразийском пространстве». Президент подчеркнул, что Премия «BraVo» займет достойное место в календаре значимых событий в международной культурной и общественной жизни.
Первыми обладателями Премии «BraVo» стали легендарный хореограф Юрий Григорович и певец Дмитрий Хворостовский.
Партнерский материал
В 2018-м церемонию вели Елена Север и Игорь Петренко. Гости увидели Хосе Каррераса, Светлану Захарову, Анну Нетребко, Юсифа Эйвазова, Хиблу Герзмаву, Аскара Абдразакова и других артистов. Почетным гостем и лауреатом сразу в двух номинациях стал дирижер Теодор Курентзис. Специальным гостем церемонии стал Венсан Кассель, вручивший статуэтку прима-балерине Светлане Захаровой.
Министр культуры Российской Федерации В. Мединский, открывая церемонию в большом театре, отметил, что критерий оценки, определенный организатором Премии «BraVo» для выбора лауреатов, кажется ему самым объективным. «У Премии, безусловно, большое будущее», — добавил В. Мединский.
Партнерский материал
Государственный Кремлевский Дворец принял церемонию вручения в области популярной музыки. Ведущими вечера стали Елена Север и Филипп Киркоров, Зара и Николай Басков. На гала-концерт собрались и иностранные звезды: Род Стюарт, группа «Duran Duran», французская певица Zaz и другие.
Партнерский материал
И в этом году Премия «BraVo» вновь удивит гостей невероятными концертами мирового уровня. У зрителей церемонии появится редкая возможность познакомиться с лидерами национальных хит-парадов стран-партнеров и увидеть в самом сердце Москвы уникальный сплав культур и музыкальных традиций Евразийского континента.
Партнерский материал
В церемонии вручения премии в области классического искусства будут участвовать известный оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина, итальянский тенор Витторио Григоло, обладательница редкого сопрано Анджела Георгиу, китайский бас Хао Цзян Тян, оперное трио Il Volo, композитор, мультиинструменталист и вокалистка из Китая Ду Юн и другие.
Гости услышат Венеру Гимадиеву, Владислава Сулимского, Богдана Волкова. Специальными гостями станут Джон Траволта и Хелен Миррен. Светлана Захарова презентует эксклюзивный номер, специально подготовленный для церемонии. Перед зрителями появится и Сергей Полунин —артист балета с неповторимой техникой и подачей танца. В память о Монсеррат Кабалье готовится трибьют, заглавную партию в котором исполнит Монтсеррат Марти-и-Кабалье, дочь легендарной певицы.
Премия «BraVo» в области классического искусства включает следующие номинации:
  • «Классический альбом года»
  • «Лучшая классическая композиция в современном исполнении»
  • «Опера года»
  • «Балет года»
  • «Лучший классический женский вокал»
  • «Лучший классический мужской вокал»
  • «Оркестр года»
  • «Концертная/театральная площадка года»
  • «Дирижер года»
  • «Открытие года»
  • «Мировая звезда»
  • «За поддержку классического искусства».
В рамках церемонии вручения Премии «BraVo» в области популярной музыки выступят известные артисты российской эстрады — Филипп Киркоров, Дима Билан, Loboda и Тамара Гвердцители. На сцене Кремля появятся Крис де Бург, Тимбалэнд, Майкл Болтон, Леона Льюис, Марио Бионди, Бьяджо Антоначчи, а также самые популярные артисты из Японии, Индонезии и других стран-партнеров Премии «BraVo»: японская рок-группа Roach, узбекская певица Shahzoda, индонезийская исполнительница Виа Валлен и другие.
Эксперты определят победителей в двенадцати номинациях:
  • «Певец года»
  • «Певица года»
  • «Композитор года»
  • «Группа года»
  • «Музыкальное видео года»
  • «Поэт-песенник года»
  • «Дуэт года»
  • «Песня года»
  • «Открытие года»
  • «Песня к кинофильму (саундтрек года)»
  • «Альбом года»
  • «За вклад в мировую музыкальную культуру».
Партнерский материал
Партнерский материал
Партнерский материал
Партнерский материал
Партнерский материал
Партнерский материал
Нужно отметить, что масштаб Международной профессиональной музыкальной премии «BraVo» беспрецедентен — в России на текущий момент это единственная музыкальная премия, охватывающая в достаточной степени и популярную, и классическую сферы, посещаемая послами стран-партнеров, руководителями российских министерств и ведомств, представителями культурной и бизнес-элиты.
Генеральный спонсор Премии «BraVo» — нефтяная компания «Роснефть»
Генеральный информационный партнер — ЗАО «Русская Медиагруппа»
Комментарии
Места , Хибла Герзмава , Монсеррат Кабалье , Витторио Григоло , Филипп Киркоров , Тамара Гвердцители , Светлана Захарова , Джон Траволта , Юрий Григорович , Анна Нетребко , Николай Басков , Дмитрий Хворостовский , Дима Билан , Венсан Кассель , Теодор Курентзис , Игорь Петренко , Сергей Полунин , Хосе Каррерас , Владимир Мединский , Аскар Абдразаков , Владислав Сулимский , Владимир Путин , Венера Гимадиева , Хелен Миррен , Род Стюарт , Богдан Волков , Анджела Георгиу , Юсиф Эйвазов , Роснефть
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