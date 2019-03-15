Международная профессиональная музыкальная премия «BraVo»

В конце марта в Москве состоится главное культурное событие весны 2019 года — вторая церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии «BraVo» , в рамках которой пройдут два масштабных гала-концерта отечественных и зарубежных звезд мировой величины.

19 марта на исторической сцене Большого театра пройдет церемония вручения премии в области классического искусства, а 21 марта в Государственном Кремлевском Дворце — в области популярной музыки.

Международная профессиональная музыкальная премия «BraVo», призванная отмечать заслуги в области классической и популярной музыки, появилась в 2017 году и стала уникальным примером глобальной культурной интеграции. Презентация состоялась на Исторической сцене Большого театра, где теперь традиционно проходят торжественные церемонии вручения Премии в области классического искусства.

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие гостям и участникам Премии «BraVo», в котором обозначил «весомый вклад Премии в развитие гуманитарных связей на евразийском пространстве». Президент подчеркнул, что Премия «BraVo» займет достойное место в календаре значимых событий в международной культурной и общественной жизни.

Партнерский материал

Министр культуры Российской Федерации В. Мединский , открывая церемонию в большом театре, отметил, что критерий оценки, определенный организатором Премии «BraVo» для выбора лауреатов, кажется ему самым объективным. «У Премии, безусловно, большое будущее», — добавил В. Мединский.

Партнерский материал

Партнерский материал

И в этом году Премия «BraVo» вновь удивит гостей невероятными концертами мирового уровня. У зрителей церемонии появится редкая возможность познакомиться с лидерами национальных хит-парадов стран-партнеров и увидеть в самом сердце Москвы уникальный сплав культур и музыкальных традиций Евразийского континента.

Партнерский материал

В церемонии вручения премии в области классического искусства будут участвовать известный оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина, итальянский тенор Витторио Григоло , обладательница редкого сопрано Анджела Георгиу , китайский бас Хао Цзян Тян, оперное трио Il Volo, композитор, мультиинструменталист и вокалистка из Китая Ду Юн и другие.

Премия «BraVo» в области классического искусства включает следующие номинации:

«Классический альбом года»

«Лучшая классическая композиция в современном исполнении»

«Опера года»

«Балет года»

«Лучший классический женский вокал»

«Лучший классический мужской вокал»

«Оркестр года»

«Концертная/театральная площадка года»

«Дирижер года»

«Открытие года»

«Мировая звезда»

«За поддержку классического искусства».

В рамках церемонии вручения Премии «BraVo» в области популярной музыки выступят известные артисты российской эстрады — Филипп Киркоров, Дима Билан , Loboda и Тамара Гвердцители . На сцене Кремля появятся Крис де Бург, Тимбалэнд, Майкл Болтон, Леона Льюис, Марио Бионди, Бьяджо Антоначчи, а также самые популярные артисты из Японии, Индонезии и других стран-партнеров Премии «BraVo»: японская рок-группа Roach, узбекская певица Shahzoda, индонезийская исполнительница Виа Валлен и другие.

Эксперты определят победителей в двенадцати номинациях:

«Певец года»

«Певица года»

«Композитор года»

«Группа года»

«Музыкальное видео года»

«Поэт-песенник года»

«Дуэт года»

«Песня года»

«Открытие года»

«Песня к кинофильму (саундтрек года)»

«Альбом года»

«За вклад в мировую музыкальную культуру».

Партнерский материал

Партнерский материал

Партнерский материал

Партнерский материал

Партнерский материал

Партнерский материал

Нужно отметить, что масштаб Международной профессиональной музыкальной премии «BraVo» беспрецедентен — в России на текущий момент это единственная музыкальная премия, охватывающая в достаточной степени и популярную, и классическую сферы, посещаемая послами стран-партнеров, руководителями российских министерств и ведомств, представителями культурной и бизнес-элиты.

Генеральный информационный партнер — ЗАО «Русская Медиагруппа»