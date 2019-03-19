Blond:ish в клубе «Бессонница»

23 марта в клубе "Бессонница" выступит артист Blond:ish на специальном мероприятии проекта UFO. UFO events— это концептуальные вечеринки, объединяющие людей по всему миру, основная идея которых— создание космической инопланетной атмосферы.

Свой путь к мировой известности Анастейша и Виви-Энн начинали в родном Монреале; в клубе Cherry они вместе выступали на вечеринках, подаривших дуэту своё имя. В 2010-м девушки перебрались в Лондон и примкнули к знаменитому лейблу Get Physical, — здесь вышла их прорывная работа, трек ‘In My Head’. После первого успеха Blond:ish серьезно заинтересовались на Kompakt и дебютный альбом проекта вышел уже на этом лейбле.

Восторженный прием ‘Welcome to the Present’ предрешил дальнейшую судьбу Анастейша и Виви-Эн. Девушки прочно обосновались в высшей диджейской лиге и стали желанными гостьями крупных международных фестивалей. Они, например, блистательно отыграли на знаменитом Burning Man и были одними из хедлайнеров мексиканского Tulum. Теперь у них есть собственный лейбл ABRACADABRA и серия авторских вечеринок в клубе Scorpios на Миконосе.

В начале 2018 года участницы Blond:ish приняли решение разделиться. Название осталось за Виви-Энн, а Анастейша выступает под собственным именем и занимается делами арт-проекта Alkame. Однако грустить рано.

Творческий потенциал Blond:ish остается столь же мощным, в чем наверняка смогут убедиться 23 марта все гости клуба «Бессонница».

Start 23:00

LINE UP: Blond:sh / Peredel / Pola / Tanai

RESERVE: +7 495 640 03 53

Болотная набережная, 11 стр. 1