Почему в России грязные туалеты

В 2015 году Россия стала первой из числа развитых стран с самыми грязными туалетами. Больше исследования на эту тему не проводились, но уборные от этого чище не стали.

В Москве большинство туалетов действительно чистые и убранные, но по всей России статистика удручающая: даже био, которые должны очищаться хотя бы раз в два дня, не выносятся месяцами. Существует много разных версий, почему так происходит, вот основные.

Уборщицы

Первые, кого обвиняют в грязноте туалетов – уборщицы. Часто в кабинках висит график уборки и заполняется он не всегда. Виной этому недобросовестность тех людей, кто заботится о чистоте. Плюс к этому, дорогие моющие средства, на которые захочет тратиться не каждый хозяин заведения, поэтому уборщицам приходится использовать грязные тряпки и воду.

Люди

Другие пользователи Сети утверждают, что виноваты сами люди, которые не сохраняют первоначальный вид туалетов: бросают бумагу мимо урны, становятся на сидение ногами, не попадают в унитаз. Это объясняется тем, что у россиян отсутствует культура пользования общественными местами. Они считают, что все равно это уберет кто-то другой, поэтому позволяют себе оставлять грязь. Еще такое отношение можно объяснить тем, что людей заботят более серьезные вещи, а туалет изначально считается грязным местом, поэтому сохранять в чистоте его не стоит.

Зеркало души

И третья теория довольно прозаическая, по мнению некоторых пользователей туалет является отражением страны и души людей. По их мнению, чистые уборные побуждают уважать себя и окружающих, а это уже противоречит русскому менталитету.