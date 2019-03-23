Где находились тайные дачи Сталина

По разным данным, в распоряжении Сталина было около 20 дач, разбросанных по всему Советскому Союзу. Большинство из них находилось на юге: в Крыму, Сочи, Абхазии и Грузии. Каждую из них перестраивали специально под него. По словам очевидцев, помещения все были маленькие из-за его боязни большого пространства, а обставлены они были скудно — вождь не любил роскошь.

"Холодная речка", Гагры

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Трехэтажный особняк с огромным балконом был одним из самых таинственных среди дач Сталина. Увидеть место с суши было невозможно, ровно так же, как и пробраться незамеченным. Даже густо-зеленый цвет, в который красили все его дачи, был неслучаен — так здание было тяжелее заметить с воздуха. При строительстве всех сооружений архитекторов просили проектировать две или три спальни. Сталин уходил спать глубокой ночью, а просыпался ранним утром и уходил в другую комнату, чтобы его вдруг не застали убийцы.

Резиденция на озере Рица, Абхазия

Если в "Холодной речке" вождь предпочитал работать, то эта дача была для отдыха. Внутри даже не было кабинета, вместо него — несколько спален, кинозал и комната для приемов. Помимо этого на даче всегда находился рабочий персонал в количестве 50 человек. Особо важен был токсиколог, который проверял всю пищу. За всю свою жизнь Сталин посещал это имение всего восемь раз.

Кунцевская дача

Чаще всего Сталин бывал на "ближней" или Кунцевской даче. Она находилась недалеко от Парка победы на Поклонной горе. Там он постоянно проживал после смерти жены, и в 1953 скончался сам. Резиденцию построили в 1930-х годах и несколько раз переделывали: сначала появился первый, затем второй этаж, а с ним и лифт. Кабинет и спальни там были небольшие, а в обеденных странах можно было принять глав всех государств. В этом доме также сохранилась коллекция из трех тысяч пластинок, где остались пометки вождя. У него был собственный рейтинг в виде количества крестиков. Сейчас она является секретным объектом и обнесена зеленым забором.

Сочинская резиденция