Легенды и ужасы Алькатраса

21 марта 1963 года последние 27 заключенных навсегда покинули знаменитую тюрьму Алькатрас. Согласно официальной версии, это было сделано из-за слишком больших расходов на содержание узников на острове. Сегодня это место считается одной из самых известных тюрем в истории. Хотя биография у Алькатраса короткая — всего 29 лет. По сравнению с местами заключения, чья история насчитывает столетия, выглядит не особо впечатляюще. Громкая слава Алькатраса — во многом продукт «раскрутки» уже в те времена, когда его обитателями были не преступники, а туристы.

Тем не менее Алькатрас хранит немало тайн и загадок. В годовщину закрытия легендарной тюрьмы предлагаем вам вспомнить о них.

Первыми узниками стали военнопленные

Расположение в середине залива с ледяной водой и сильными морскими течениями обеспечивало естественную изоляцию острова. Благодаря этому Алькатрас стал идеальным местом для содержания военнопленных, и в конце XIX века тут построили первую тюрьму. Гражданские заключенные появились в 1906 году, после того как мощное землетрясение разрушило Сан-Франциско вместе с его тюрьмой. Тогда сотни преступников были экстренно перевезены в Алькатрас, и начался новый этап в истории этого места.

Место, где сломали Капоне

BigPicture.ru

В 30-е Алькатрас стал считаться специальной тюрьмой, куда отправляли тех преступников, чьи мафиозные связи нигде больше не удавалось разорвать. Именно так поступили с Аль Капоне. Харизматичный глава чикагской мафии в Алькатрасе растерял весь свой лоск, влияние и авторитет. Руководство тюрьмы назначало его на самые непрестижные и унизительные работы, и мафиозный босс вскоре превратился в отверженного, которого самим охранникам приходилось защищать от унижений со стороны других заключенных. Однажды Капоне даже получил от другого зэка удар заточкой в тюремной парикмахерской.

Успешных побегов не было или все же были?

Тюрьма Алькатрас славилась тем, что за 29 лет ее существования из нее не осуществили ни одного успешного побега. Всего пыталось сбежать 34 осужденных, в итоге семерых застрелили, двое утонули, пять пропали без вести, остальных удалось схватить и вернуть обратно.

Самая известная попытка побега из Алькатраса была совершена в 1962 году, незадолго до закрытия тюрьмы. 11 июня Фрэнк Моррис и братья Джон и Кларенс Энглин сумели пробить дыру в стене, ведущую к служебному туннелю. Оставив вместо себя кукол из папье-маше, беглецы выбрались за пределы тюрьмы и попытались переплыть залив на плоту, заранее изготовленном из резиновых плащей и надутом с помощью концертино.

Чем закончился этот тщательно спланированный побег, остается неизвестным и спустя полвека. Власти уверены, что троица утонула. А вот родные братьев Энглин говорили, что впоследствии получили открытку от них из Южной Америки. Однако ни факт гибели, ни факт успеха мероприятия никому не удалось доказать до сих пор.

Сражение за Алькатрас

В 1946 году групповой побег был задуман менее изобретательно, зато более кроваво. Осужденный за ограбление банка на 20 лет Бернард Кой сумел незаметно для охраны добраться до склада с оружием, после чего вооружился сам и вооружил своих сообщников. Преступникам удалось захватить и запереть в камере девятерых охранников. Заключенные намеревались захватить катер и, прикрываясь заложниками, добраться до Сан-Франциско. Однако ключ, чтобы покинуть свой тюремный корпус, бунтовщики сразу не обнаружили, а подбор нужного из тех, что они отняли у охранников, привел к блокировке замка.

О мятеже в тюрьме стало известно властям, которые немедленно стянули на Алькатрас полицейских, агентов ФБР и даже морских пехотинцев. Власти предприняли штурм захваченного корпуса, подавив бунт. В результате погибли два охранника, трое заключенных, а 14 охранников и один заключенный были ранены. Еще двух участников бунта приговорили к смертной казни. Это противостояние, происходившее со 2 по 4 мая 1946 года, вошло в историю как Сражение за Алькатрас.

Прощай, родной Алькатрас!

BigPicture.ru

По официальной версии, тюрьму закрыли из-за высоких расходов на содержание заключенных. К тому же Алькатрас требовал ремонта на сумму от 3 до 5 миллионов долларов. Кроме того, содержание заключенных на острове обходилось слишком дорого по сравнению с материковой тюрьмой, поскольку все регулярно приходилось завозить с материка.

После закрытия обсуждалось множество способов дальнейшего использования острова. Например, предлагалось разместить там монумент ООН . В 1969 году группа индейцев из различных племен переселилась на остров, фактически захватив его. Переселение оказалось возможным благодаря федеральному закону о свободном переселении индейцев 1934 года. Во время проживания на острове, которое растянулось на два года, индейцы жгли в зданиях большие костры и разрисовывали стены.

Мекка туристов и баскетболистов

В 1971 году правительство приняло решение сделать Алькатрас частью Национальной зоны отдыха «Золотые ворота». Новой жизни Алькатраса помогла всеамериканская популярность Аль Капоне — выяснилось, что место, где сидел знаменитый гангстер, мечтают посетить десятки тысяч человек. И с 1973 года бывшая тюрьма Алькатрас стала туристическим центром, который сейчас посещает до миллиона человек в год.

А в 2010 году остров Алькатрас, имеющий и второе название Рок («Скала»), облюбовали мастера уличного баскетбола. Теперь в бывшем тюремном дворе проводится главный турнир уличных баскетболистов мира Red Bull King of the Rock — «Король скалы».

В итоге Алькатрас окончательно превратился в социокультурное явление, известное всему миру. Пожалуй, это не самое плохое преображение для бывшей тюрьмы.