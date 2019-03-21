В Европе открылся первый подводный ресторан

Спроектированный норвежским архитектурным бюро Snøhetta ресторан напоминает бетонный тоннель длиной 34 метра, который постепенно уходит под воду. Лаконичный и типично скандинавский интерьер Under площадью 495 квадратных метров способен вместить 40 посетителей. Шершавые наружные стены ресторана рассчитаны на то, что со временем на них заведутся моллюски, которые не только привлекут сюда больше живности, но и помогут естественному очищению воды.

Конструкция обещает быть достаточно прочной, чтобы выдержать напор волн и сильного ветра, которые на Северном море отнюдь не редкость. В меню собраны блюда исключительно из местных продуктов, способные, по замыслу шеф-повара, продемонстрировать всё разнообразие вкусов морских обитателей. Естественно, в приоритете Under — свежесть улова, ведь кухню от моря отделяет лишь окно. В ход пошли и ягоды с грибами из окрестных лесов.

Разумеется, за удовольствие полакомиться свежайшими морепродуктами придётся заплатить, и довольно дорого. В меню ресторана порядка 20 блюд, а средний счёт составит не менее 200 евро на человека. За бронь столика придётся оставить депозит в размере 100 евро, но не то чтобы это кого-то пугало: почти все столики в Under уже забронированы на несколько месяцев вперёд, так что стоит поторопиться!