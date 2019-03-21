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Топ-5 крутых музыкальных фестивалей этого года 

Партнерский материал 12 часов назад
Фото: партнерский материал
По всей планете люди собираются на фестивали, чтобы зарядиться энергией, разбавить кровь адреналином, оторваться по-полной и увезти домой максимально яркие впечатления. Рассказываем, куда можно поехать за музыкой и весельем и на каких площадках ждут гостей в ближайшее время.

Woodstock Music&Art Fair, США, август 2019

@WoodstockMusicandArtFair
По-настоящему культовый символ конца эпохи хиппи в этом году празднует свой полувековой юбилей. Вудсток впервые прошел в 1969 году и стал переломным моментом в истории культуры прошлого века, став родоначальников всех современных музыкальных фестивалей. 50 лет назад на площадке собралось полмиллиона человек, перед которыми выступали все знаковые фигуры мировой рок-сцены — Дженис Джоплин, Джими Хендрикс, The Who, Grateful Dead, Джо Кокер и другие.
Впоследствии фестиваль проходил раз в десятилетие, а последний раз посетить легендарный Вудсток можно было целых 20 лет назад. Но в этом году меломанам всего мира будет предоставлен уникальный шанс прикоснуться к легенде: в честь 50-летия организатор первого Вудстока Майкл Лэнг возрождает фестиваль, и один из героев культового мероприятия 1969-го, Карлос Сантана, уже подтвердил свое участие. Площадка ожидает около ста тысяч гостей.

Coachella Valley Music and Arts Festival, США, апрель 2019

@coachella
С 1999 года каждый апрель на территории калифорнийской пустыни со всего света собирается больше полумиллиона любителей музыки разных жанров. Фестиваль знаменит тем, что организаторы почти никогда не повторяются в выборе приглашенных артистов и ежегодно готовят посетителям сюрприз. Здесь выступали Bjork, Jay-Z, Kanye West и Мадонна, а в качестве гостей мероприятие посещает огромное количество селебрити: здесь можно нос к носу столкнуться с Кэти Перри, Рианной, Скарлетт Йоханссон, Бейонсе и другими.
Coachella задумывался как камерное мероприятие на пару тысяч человек, но по прошествии двадцати лет это одно из самых масштабных музыкальных событий в мире, которое посещает 600-700 тысяч гостей ежегодно.
Несмотря на многократные заявления организаторов о том, что в основу мероприятия положено искусство музыки, а не ее коммерческая сторона, Coachella считается самым прибыльным фестивалем Соединенных Штатов.

Fuji Rocks, Япония, июль 2019

@fujirockfestival
Благодаря удивительному сочетанию рокерской атмосферы и традиционного японского гостеприимства Fuji Rocks обрел славу самого мирного и чистого рок-фестиваля планеты. Уважение к природе, независимость и сотрудничество — вот три главных принципа этой площадки, и каждый посетитель, приехавший на территорию природного заповедника, берет на себя обязательство по их соблюдению. Фестиваль проводится ежегодно в последние выходные июля и собирает со всего мира рок-музыкантов первого эшелона: в разные годы здесь выступали Muse, Lily Allen, Franz Ferdinand и Red Hot Chili Peppers.
Японские горы, горячие источники, отличная кухня и причудливая атмосфера обеспечивают Fuji Rocks больше ста тысяч посетителей каждый год.
В 2019-м хедлайнерами фестиваля станут группы The Cure и The Chemical Brothers

Подводный музыкальный фестиваль, Флорида, июль 2019

LKCofC/Facebook
В морском заповеднике Флорида-Кис находится единственный в Америке живой коралловый риф, к которому каждый год в июле съезжаются тысячи дайверов и любителей музыки со всего мира, чтобы повеселиться и заодно привлечь внимание к проблемам загрязнения океана. Под днища лодок и на океанском дне устанавливаются специальные динамики, на которые местная радиостанция транслирует хиты «морской музыки» — битловскую Yellow Submarine, саундтрек «Русалочки» и так далее. Гости одеваются в костюмы морских существ, а дайверы с инструментами в руках изображают музыкантов. Плавающие вокруг зрители аплодируют, преодолевая сопротивление воды.

Alfa Future People snow edition, «Роза Хутор», 22-24 марта 2019

партнерский материал
В России помимо нашумевшего летнего появился еще один крутой музыкальный фестиваль. Зимняя версия Alfa Future People пройдет на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в ближайшие выходные, с 22 по 24 марта; сюда можно сорваться быстро и спонтанно, ведь это Россия, а значит, можно обойтись без загранпаспорта или дорогого авиаперелета.
Фестиваль обещает стать еще круче благодаря «Билайн»: главная сцена станет интерактивной и гости смогут сами поучаствовать в ее оформлении, транслируя на нее собственный контент. Для этого нужно будет зайти на JVYARKO-beeline.ru, сделать селфи с яркими фильтрами в разделе YARKO FACES и получить свой необычный портрет с неоновыми контурами, который можно будет вывести на огромные экраны сцены. А в разделе YARKO STAGE можно будет создать собственные эмоджи и поделиться ими с остальными участниками карнавала.
Фест рассчитан на любителей зимнего экстрима: музыку можно будет слушать непосредственно на склонах во время катания на лыжах или сноуборде. На высоте 1100, 1600 и 2300 метров будут установлены сцены, на которых выступят представители самых громких российских DJ-комьюнити. А вечером гостей ждет трехчасовой DJ-парад, где на передвижной платформе выступят диджеи рекорд-лейбла Grusha Music, и концерт хедлайнеров фестиваля — Chase&Status и Apashe.
Места , Скарлетт Йоханссон , Мадонна , Дженис Джоплин , Джо Кокер , Бьорк
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