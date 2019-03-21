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В Англии раскопали римскую фабрику 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
На северо-западе Англии археологи при проведении раскопок обнаружили руины древнего сооружения, которое было построено в римском стиле и использовалось, вероятно, для производства плитки.
Как сообщает Cumbria Crack, находка была сделана в окрестностях городка Кокермаут в Камбрии. Археологи проводили там раскопки, ожидая найти остатки средневековой фермы.
В результате они обнаружили более древний фундамент, на котором и была сооружена ферма. Изучение руин помогло установить, что на фундаменте стояло прочное каменное здание, выполненное в римском стиле.
Кроме того, были обнаружены остатки печей со следами горения, а также фрагменты плитки. Она широко использовалась в римский период в качестве важного элемента системы отопления зданий.
Речь идет о гипокаусте — это было открытое пространство под полом, которое помогало доставлять в комнату горячий воздух от печи. А сам пол выкладывался из глиняной плитки, "фабрику" по производству которой и нашли археологи.
Анализ показал, что она была построена во II или III веке. Вероятно, производство обеспечивало плиткой для гипокаустов близлежащее римское поселение и военный форт.
Другими важными находками стали металлические изделия и монеты. Кроме того, исследователи обнаружили захоронение, в котором находились скелетированные останки человека.
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