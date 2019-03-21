В Англии раскопали римскую фабрику

На северо-западе Англии археологи при проведении раскопок обнаружили руины древнего сооружения, которое было построено в римском стиле и использовалось, вероятно, для производства плитки.

Как сообщает Cumbria Crack, находка была сделана в окрестностях городка Кокермаут в Камбрии. Археологи проводили там раскопки, ожидая найти остатки средневековой фермы.

В результате они обнаружили более древний фундамент, на котором и была сооружена ферма. Изучение руин помогло установить, что на фундаменте стояло прочное каменное здание, выполненное в римском стиле.

Кроме того, были обнаружены остатки печей со следами горения, а также фрагменты плитки. Она широко использовалась в римский период в качестве важного элемента системы отопления зданий.

Речь идет о гипокаусте — это было открытое пространство под полом, которое помогало доставлять в комнату горячий воздух от печи. А сам пол выкладывался из глиняной плитки, "фабрику" по производству которой и нашли археологи.

Анализ показал, что она была построена во II или III веке. Вероятно, производство обеспечивало плиткой для гипокаустов близлежащее римское поселение и военный форт.

Другими важными находками стали металлические изделия и монеты. Кроме того, исследователи обнаружили захоронение, в котором находились скелетированные останки человека.