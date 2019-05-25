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McDonald’s поселил пчел в своем микроресторане 

360tv.ru + ещё 2 9 часов назад
Фото: 360tv.ru
Шведское представительство McDonald’s решило поддержать общенациональную обеспокоенность проблемой популяции диких пчел. Был специально построен самый маленький в мире McDonald’s, который назвали McHive. В нем пчел и поселили. Об этом сообщил портал Birdinflight.
В Швеции на крышах некоторых ресторанов McDonald’s устанавливаются пчелиные ульи. Чтобы способствовать росту популяции пчел, вокруг ресторанов газоны стали засаживать не травой, а цветами и кустарниками. Но корпорация решила пойти еще дальше.
McHive — это небольшой домик, который по внешнему виду является точной копией ресторана McDonald’s в его классическом виде. Только бургеров и картошки фри тут не делают. Самый маленький в мире ресторан McDonald’s — это дом для нескольких тысяч пчел. Внутри установлено несколько рамочных ульев.
McDonald’s — не единственная корпорация, которая обеспокоена проблемой сохранения популяции пчел. Некоторое время назад на PornHub появился раздел «пчелиного порно». Пользователи размещают в нем видео, где пчелы опыляют цветы. Доходы, полученные от просмотров, владельцы сайта планируют отправлять Центру исследований медоносных пчел, а также компании Operation Honey Bee.
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