McDonald’s поселил пчел в своем микроресторане

Шведское представительство McDonald’s решило поддержать общенациональную обеспокоенность проблемой популяции диких пчел. Был специально построен самый маленький в мире McDonald’s, который назвали McHive. В нем пчел и поселили. Об этом сообщил портал Birdinflight.

В Швеции на крышах некоторых ресторанов McDonald’s устанавливаются пчелиные ульи. Чтобы способствовать росту популяции пчел, вокруг ресторанов газоны стали засаживать не травой, а цветами и кустарниками. Но корпорация решила пойти еще дальше.

McHive — это небольшой домик, который по внешнему виду является точной копией ресторана McDonald’s в его классическом виде. Только бургеров и картошки фри тут не делают. Самый маленький в мире ресторан McDonald’s — это дом для нескольких тысяч пчел. Внутри установлено несколько рамочных ульев.

McDonald’s — не единственная корпорация, которая обеспокоена проблемой сохранения популяции пчел. Некоторое время назад на PornHub появился раздел «пчелиного порно». Пользователи размещают в нем видео, где пчелы опыляют цветы. Доходы, полученные от просмотров, владельцы сайта планируют отправлять Центру исследований медоносных пчел, а также компании Operation Honey Bee.