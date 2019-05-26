Музей The Beatles откроют в Санкт-Петербурге

Артефакты представят в квартире главного советского битломана и коллекционера Николая Васина.

Еще в 1966 году Васин организовал неофициальный музей The Beatles в своей квартире, впоследствии получивший неофициальное название Yellow Submarine в честь одноименной песни легендарной группы.

В 1970 году Васин решил поздравить Джона Леннона с тридцатилетием и отправил ему телеграмму. Хотя музыканту приходили тысячи писем, по случайному стечению обстоятельств именно послание Николая Васина он прочел и решил отправить своему поклоннику пластинку Revolver с автографом. После этого в окружении Васина его иронично стали называть единственным человеком в стране, который переписывался с легендой — Джоном Ленноном.

Николай погиб после падения с третьего этажа в центре Санкт-Петербурга. Решение о создании музея семья приняла после его смерти.

Основой для музея станет коллекция артефактов, которую битломан собирал всю жизнь. Кроме того, в музее планируется проводить концерты и лекции для поклонников The Beatles. Проект презентуют 18 июня.