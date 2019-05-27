Сколько процентов дна Каспийского моря принадлежит России

С точки зрения геополитики Каспийское море — золотое. Здесь сосредоточено большинство мировых запасов осетровых, а значит, и чёрной икры. Но главное — дно водоёма в буквальном смысле слова переполнено нефтью. Именно поэтому вопрос принадлежности Каспия, а точнее — разделения его территориальных вод и дна — между прибрежными государствами стоял наиболее остро.

Решить его удалось благодаря подписанию на V Каспийском саммите Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Подписи под документом поставили президенты России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении. Но означает ли заключение договора прекращение споров?

Долгожданная замена

Конвенция о статусе Каспийского моря заменит действовавшие до этого советско-иранские соглашения, заключённые ещё в 1921 и 1940 годах. Они предусматривали свободу рыболовства и судоходства практически по всей акватории водоёма. При этом договорённости не давали ответ на вопросы о недропользовании, экологии и транзите ресурсов.

В течение полувека водоём фактически можно было считать внутренним морем СССР, ведь всего 13,8 процента от него принадлежало Ирану. Пересмотр же действовавших с 40-х годов прошлого столетия норм понадобился после распада Советского Союза и образования вместо него четырёх самостоятельных государств, в равной степени претендующих на долю от «каспийского пирога». У Казахстана оказалась самая длинная береговая линия — целых 2320 километров. Туркменистану досталось 1200 километров побережья, Азербайджану — 955, Ирану — 724. Меньше всех осталось России — всего 695 километров.

Работа над конвенцией заняла почти 22 года. Всё потому, что между странами постсоветского пространства не оказалась единства по ряду принципиальных вопросов. Например, считать Каспий морем или озером? От ответа на этот вопрос зависело то, в соответствии с какими нормативными документами будут разрабатываться нефтяные месторождения и какие стороны будут непосредственно влиять на эти процессы.

Страны региона отвечали по-разному. Россия считала нужным разграничить каспийские недра и шельф и выступала против раздела акватории, не желая пересматривать сложившиеся за долгое время принципы хозяйственного использования водоёма. Иран выступал за сохранение общего пользования Каспием по принципу совместного владения, не исключая деления моря на пять равных долей по 20 процентов. При этом Тегеран был категорически против двухсторонних соглашений, касающихся водоёма.

Обратной точки зрения придерживались Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. Три страны и вовсе предлагали разграничить Каспий по методу «модифицированной срединной линии».

Споры между сторонами были настолько жаркими, что в итоге им пришлось договариваться по отдельности. Сначала к консенсусу удалось прийти России, Азербайджану и Казахстану. Дважды — в 1998 и 2001 годах — между странами были подписаны соглашения о разграничении дна и недр Каспия. Государства согласились, что поверхность моря должна остаться в общем пользовании. Разделение же они договорились провести по методу срединной линии.

Позднее, в 2003 году, Москва, Астана и Баку подписали также соглашение о точке стыка. В результате России отошло около 19 процентов дна Каспийского моря, Азербайджану — примерно 20, Казахстану — 29. Лишь спустя 11 лет аналогичное соглашение было заключено между Казахстаном и Туркменией. А вот Туркмении и Азербайджану консенсуса пока что достичь не удалось — в принятой конвенции говорится, что Ашхабад и Баку должны урегулироваться вопрос в «рамках международного права».

15 и не милей больше

Согласно подписанной в итоге конвенции, Каспий принадлежит пяти странам, имеющим с ним береговую линию. Каждое из этих государств должно будет обозначить 15 морских миль своих территориальных линий. Их внешняя граница и будет считаться государственной границей. За ней — ещё десятимильная рыболовная зона.

Оговаривается, что прокладку подводных кабелей и трубопроводов по дну моря можно будет осуществлять по согласованию лишь со сторонами, на территории которых предполагается строительство. То есть решения всей «пятёрки» для таких не самых праздных вопросов не потребуется. Правда, имеется в документе и лазейка. Любая каспийская страна будет вправе наложить вето на строительство условного газопровода, если сочтёт возводимый объект не соответствующим экологическим требованиям.

Принципиальным моментом также является содержащийся в конвенции запрет на размещение в Каспийском море вооружённых сил третьих стран. Кроме того, согласованию будут подлежать вопросы военных учений и исследований в чужих территориальных вод.

Однако пока что это вся конкретика. Методику, по которой будут устанавливаться линии территориальных вод, только предстоит определить отдельным соглашением. Как отметил президент Ирана Хасан Роухани по итогам Каспийского саммита, переговоры об окончательных границах «будут продолжены». И далеко не самый праздный вопрос, сколько ещё времени займёт обсуждение.

Есть и другие спорные моменты. Непонятно, чем же считать Каспий — морем или озером? В конвенции водоём называется «Каспийским морем», но по факту определяется как «окружённый сухопутными территориями». То есть ему даётся особый правовой статус, по которому использование акватории будет проходить по одним правилам — морским, дна — другим, «озёрным».

Спорным моментом также остался статус перевалочного пункта НАТО в Актау — ведь его наличие прямо противоречит пункт о «неприсутствии».