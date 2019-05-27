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Учёные хотят изучить Нотр-Дам в процессе восстановления 

Naukatv.ru 7 часов назад
Фото: Naukatv.ru
Группы учёных и исследовательские организации хотят помочь восстановить здание Нотр-Дама и совершить новые открытия в процессе.
На открытом слушании Парламентской службы оценки научного и технологического выбора (OPECST) Франции учёные рассказали, какой вклад они могут внести в восстановление парижского собора Нотр-Дам, который был частично разрушен 15 апреля 2019 года. По словам исследователей, трагедия предоставляет редкую возможность для исследований, поскольку у учёных будет возможность получить недоступные ранее материалы собора. Например, анализ некоторых изотопов в деревянном каркасе собора может дать представление о средневековом климате.
Эксперты говорят, что некоторые области науки помогут самому восстановлению собора, некоторые пополнят будущие научные знания, а некоторые послужат более общему пониманию поведения определённых материалов. Ассоциация «Учёные на службе восстановления Нотр-Дама», основанная шестью специалистами, в настоящее время насчитывает более 200 членов из разных стран в самых разных дисциплинах (история искусства, геофизика, археология, механика и т.д.).
Национальный центр научных исследований сформировал целевую группу, которая помогает определить, как собирать и сортировать материалы собора, чтобы не потерять ценную научную информацию. Исследователи используют фотограмметрию, дистанционное зондирование и беспилотники. Целевая группа также начинает инвентаризацию существующих данных о соборе.
В долгосрочной перспективе проект нацелен на определение приоритетных тем и координацию исследований по широкому спектру дисциплин.
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