Ученые впервые обнаружили на Земле следы инопланетной органики

Международная группа ученых впервые обнаружила на Земле следы инопланетной органики. Это произошло в горах Махонджва в Южной Африке. Об этом сообщает издание New Scientist со ссылкой на отчет об исследовании можно в журнале Geochimica et Cosmochimica Acta.

Следы этих веществ были найдены в вулканических отложениях, которым 3,3 миллиарда лет. Вещество было принесено на Землю метеоритами. Находка сделана при обследовании вулканического участка Josefsdal Chert. Это первое фактическое доказательство наличия внеземного углерода в земных породах.

Исследователи пока не знают, как два разных типа внеземной органики попали в одно и тоже место и в одно время. Также неизвестно, как органика выжила. Исследователи удивлены силе удара, при котором вещество и шпинели в тонком осадочном слое смогли бы выжить.