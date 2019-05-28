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Большое Красное пятно на Юпитере исчезнет через 20 лет 

Мир24 9 часов назад
Фото: Мир24
Гигантский шторм, который бушевал на Юпитере на протяжении нескольких столетий, постепенно стихает.
Для земных наблюдателей он выглядит как большое красное пятно (таково и его официальное название).
По размерам «грозовой фронт» существенно больше Земли: 25-40 тысяч километров в длину и 12-14 тысяч км — в ширину.
Но, как показали последние исследования, пятно медленно «съеживается». Образования, похожие на «лезвия» или «крылья», по спирали выходят из его периметра, сообщает Space.com.
До 2017 года подобные явления наблюдались крайне редко, но затем их частота и размер увеличились.
Так, от шторма начали отходить шлейфы длиной до 10 000 километров.
Ученые пока не могут сказать, какова природа этих явлений. По одной из версий, их производят вихри, возникающие в струйных атмосферных течениях.
По данным экспертов NASA, шторм, который был открыт еще в 1665 году, может полностью исчезнуть в течение ближайших 20 лет.
В 1800-е годы Пятно было вчетверо больше Земли, но с тех пор уменьшилось на 17 градусов. Сейчас оно в 1,3 раз больше нашей планеты.
Ранее сообщалось, что ученые обнаружили на Юпитере признаки существования воды. До этого момента считалось, что его атмосфера состоит преимущественно из водорода и гелия.
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