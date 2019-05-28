Латгалия: тайны голубых озер

Латгалия — древняя латвийская земля. Современники называют ее Восточная Латвия. Кажется, что сама Красота посетила Латгалию: удивительная природа, которая завораживает и «голубые озера» полные тайн.

Удивительное озеро Черток или Чертово озеро. Нет, оно не пугает, но настораживает и притягивает. Вода в Чертовом озере необычайно прозрачная и без видимых причин меняет свой цвет — от голубого до зеленого и бирюзового. А иногда оно становится просто черным. Местные жители считают, что озеро сердится, а когда это происходит, то оно похоже на глаз. Так и прозвали его — Чертов глаз.

Это странное озеро расположено в удивительно красивом и тихом месте. Интересно то, что рядом с ним никогда не жили люди. Латгальцы считают, что рядом с озером происходят непонятные, паранормальные явления.

Были смельчаки, которые хотели просто переночевать на берегу такого чуда, но не смогли: ночью на них нападало необъяснимое чувство тревоги и страха, и не дождавшись первых лучей солнца просто убегали.

Аргументы Недели

Но Черток необыкновенно притягивает. Объяснить это невозможно, но это так.

Местные жители убеждены, что озеро находится в аномальной зоне, которая воздействует на психику.

Что же таит в себе Чертово озеро?

Это водоем недостаточно изучен. Существует несколько версий его происхождения: одна гласит, что озеро представляет собой метеоритный кратер, а по другой, это карстовая воронка, возникшая в результате движения пластов почвы. Дайверы же утверждают, что на глубине видна оплавленная порода неизвестного происхождения. Говорят, что у озера нет дна и оно практически без водных растений.

Кстати, мнение латвийских ученых разделилось: одни утверждают, что дно у озера есть! В самом его центре глубина достигает 80 метров. Вот на такой глубине и скапливается радиоактивный газ радон. Что это такое? Это инертный газ почти в семь раз тяжелее воздуха, легко растворяется в воде — чем и объясняется почти полное отсутствие в озере всякой жизни.

Но существует одна, на мой взгляд, интересная легенда: кто переплывет Чертово озеро, будет долго жить. Возможно, это и так, но таких смельчаков пока не находилось.

Озеро Дридзис

Самое глубокое озеро в Латгалии, которое расположено недалеко от границы с Белоруссией. Местные жители называют его латвийским Байкалом.

В глубинах озера Дридзис скрываются огромные богатства: живое серебро — рыба.

Такое разнообразие видов, как в здешних водах, мало где встретишь. Говорят, что в этом озере обитает пятнадцать видов рыб. Интересно то, что рыба в нем никогда не переводится! Почему? Очередная тайна латгальских озер.

Аргументы Недели

Действительно, озеро очаровывает и восхищает. Лично мне сложно было объяснить свои чувства… Гармония, спокойствие, умиротворение.

Местные жители рассказывают, что Дридзис обладает «лечебным» свойством: перестает болеть голова, давление приходит в норму, нервные клетки восстанавливаются. Похоже, что они правы.

Край голубых озер совершенно невозможно постичь. Но то, что тянет сюда вернуться — факт!