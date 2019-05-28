Как прошел фестиваль «Небо: теория и практика»

25 и 26 мая на аэродроме «Черное» состоялся масштабный праздник — фестиваль «Небо: теория и практика». Это единственное в России мероприятие подобного формата, рассчитанное как для профессионалов авиации, так и для активного семейного отдыха.

Среди гостей были как известные в мире авиации люди, например, президенты федерации планерного и парашютного спорта — Сергей Рябчинский и Вадим Ниязов, так и молодые покорители неба — блогер и молодой пилот Андрей Шепеляев (@kudri_fm). Увидеть один из дней программы и прочитать лекцию об умных городах приехал бывший главный архитектор Барселоны Висенте Гуайарт.

Программа фестиваля включала в себя различные активности, разделенные по зонам: летная, экспозиционная, инновационная, детская, интерактивно-образовательная и деловая. Фестиваль объединил огромное количество самых разных людей и продемонстрировал, что летать могут любые устройства, начиная от «детских» метательных планеров и бумажных самолетов до летательных аппаратов будущего — таких, как реактивный ранец российского пилота и изобретателя Алексея Стаценко

Гости фестиваля с замиранием сердца наблюдали за выступлением семикратной абсолютной чемпионки мира по самолетному спорту и лучшим пилотом столетия по версии FAI Светланы Капаниной. Титулованная спортсменка блестяще исполнила свою программу и была в восторге от атмосферы фестиваля, после чего рассказала о всех тонкостях профессии.

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Пилотажные группы, призёры чемпионатов России и мира, «Первый полет» и «Колибри» продемонстрировали в воздухе мертвые петли, бочки, пролет на «ноже» и другие не менее сложные фигуры. В небо поднялись множество разных копий летательных машин, которыми управляли профессиональные пилоты, действующие чемпионы мира Павел Лапшов и Виталий Робертус. Завоевавшие большое количество медалей в международных первенствах участники авиамодельного клуба RUSJET устроили шоу реактивных моделей — точные уменьшенные копии настоящих самолётов исполнили различные элементы в воздухе. В оба дня фестиваля прошли Русские Авиационные и Вертолётные Гонки — состязания пилотов в точности и скорости. На специальной площадке международного альянса воздушной мобильности MCFly.aero впервые продемонстрировали достижения в разработке инновационных летательных аппаратов для будущего такси.

В рамках фестиваля прошла уникальная экспозиция восстановленных до летного состояния ретро-самолетов со времен Первой мировой войны до наших дней из России, Великобритании, Германии и США. Выставка организована совместно с фестивалем и Вадимом Задорожным, основателем и владельцем крупнейшего в стране частного музея техники, фондом «Крылатая память победы» и заводом АО «МАРЗ».

Авиамастерские, мастер-классы по клепанию фюзеляжа настоящего самолета и сборке планеров, катапульта «братьев Райт», авиасимуляторы, тренажеры и картинг не дали скучать никому — на фестивале была организована большая интерактивно-развлекательная детская программа, благодаря которой даже самые юные любители неба нашли себе занятие по душе.

Завершили фестиваль «Небо: теория и практика» полеты на воздушном шаре. Гости фестиваля смогли поймать закат в небе и увидеть масштаб происходящего на площадке.

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«Фестиваль прошёл очень успешно. Все из задуманного удалось реализовать. Выступления всех участников программы состоялись несмотря на постоянно меняющиеся прогнозы погоды. С погодой просто чудо. За 2 дня ни капли дождя, только сильные порывы ветра и это не позволило в субботу поднять в небо воздушные шары, но и это получилось сделать в воскресенье. Можно с уверенностью сказать, что в данном формате фестиваль будет развиваться ещё активнее. У нас масса идей и сюрпризов на следующий год. Уверен, уже в следующем году фестиваль подтвердит свой федеральный и международный статус. Тысячи увлеченных и счастливых детей говорят о том, что мы все делаем правильно! Также благодарим администрацию городского округа Балашиха, завод АО МАРЗ, ДОСААФ за поддержку и прекрасную площадку, всех партнеров, пилотов и гостей, что в прошедшие выходные вы провели с нами» — комментирует Адриан Хмельницкий, продюсер фестиваля «Небо: теория и практика».

Более 20 000 человек посетило фестиваль в минувшие выходные, в небо было поднято более 30 самолётов и вертолётов, которые суммарно провели в полёте не меньше 6 часов, свои выступления показали 20 чемпионов страны и мира по разным дисциплинам, было запущено больше 300 воздушных змеев, собрано более 3000 бумажных самолетиков и 6 воздушных шаров, катапульта братьев «Райт» за 2 дня фестиваля проработала 14 часов без перерыва и отправила в небо 200 планеров, а дети совершили посадки в 12 городах мира, тренируясь в авиасимуляторе.