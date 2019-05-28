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5 маленьких уютных ресторанов Москвы 

Be Icon 1 час назад
Фото: Be Icon
После тяжелого рабочего дня иногда так хочется расслабиться, но как? Предлагаем вам поужинать после работы в маленьком уютном ресторане.

Villa della Pasta

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Если вы любитель итальянской кухни, то вам прекрасно подойдёт ресторан «Вилла Паста» на Охотном ряду. Он сможет порадовать и приятно удивить разнообразием своего меню. Рекомендуем к заказу жаренную треску в сухарях с киноа и сливочным соусом или томленного ягнёнка со свекольным булгуром, кремом из нута и зёрнами граната. Также, можно отметить такие разделы в меню, как: паста, брускетта, равиоли и ризотто.
Интерьер ресторана согреет своим теплом, деревянные ставни и кирпичные своды прекрасно сочетаются с клетчатыми диванами, а домашнюю атмосферу создаст камин. Это место идеально подойдёт для романтического свидания или просто для посиделок с друзьями.

Черетто

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«Черетто» — это заведение, которое было создано в соавторстве с мастерами виноделия и знатоками кухни из Пьемонта. Именно поэтому, ресторан готов предложить итальянские блюда с обширным разнообразием напитков. В меню можно увидеть лучшие блюда знаменитой итальянской кухни, а также несколько блюд японской и европейской кухни. Рекомендуем попробовать средиземноморский суп из морепродуктов, а на горячее — куриные котлеты с гарниром на ваш выбор.
Заведение подойдет для любого отдыха, дизайн выполнен в лёгкой и ненавязчивой атмосфере.

Jamie’s Italian

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«Jamie’s Italian» — это ресторан с шикарным видом на Красную площадь, здесь можно насладиться блюдами итальянской и европейской кухни. Если вы испытываете сильный голод, то рекомендуем непременно заказать себе антипасти — это доски с разнообразными закусками: овощь-гриль с травами, пармезан с чили-джемом и много другое. Детям тут уделили особое внимание, для них создали специальное меню. Интерьер в ресторане создавали британские дизайнеры, пространство получилось очень стильным, над барной стойкой здесь висят связки чеснока и перчиков-чили.
Это место подходит для встреч с друзьями и родными, бизнес-партнёрами или коллегами.

Южане

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В этом ресторане огромное внимание уделяется прежде всего мясу. Стоит отметить, что сам владелец ресторана — является собственником кооператива производителей мяса, именно поэтому со свежестью данного продукта не возникает проблем. Рекомендуем отведать бургер из нутрии и ковбык с пастилой. Благодаря открытой кухне — посетители заведения могут наблюдать за приготовлением блюд.
Сам ресторан «Южане» оформлен очень стильно, он предоставляет для гостей две просторные зоны на первом и втором этаже. Так же, благодаря панорамным окнам днем очень светло, а под вечер здесь включают множество светильников — это создает романтическую и спокойную атмосферу.

Bocconcino

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Ресторан «Bocconcino» располагается на Страстном бульваре в Москве. Дизайн выполнен в нежных тонах, в стиле модерн. Здесь присутствуют панорамные окна, стильные статуэтки на столиках и репродукции с лучшими видами Италии.
Кухня исключительно итальянская, удивляет разнообразие пицц, здесь ее подают со всеми возможными вкусовыми сочетаниями (всего более 30 видов). Рекомендуем попробовать фирменную пиццу — Боккончино, а из горячих блюд можно отведать спагетти или ризотто. Так же, отдельный раздел посвящен кростине (большие бутерброды на деревенском хлебе).
Этот уютный ресторан прекрасно подойдет для времяпрепровождения с друзьями и родными, а также переговоров с коллегами.
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