Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Москвичам начали раздавать воду из-за жары 

Мослента + ещё 8 4 часа назад
Фото: Мослента
В столичном транспорте начали раздавать пассажирам питьевую воду из-за установившейся в регионе аномально жаркой погоды. Об этом в среду, 29 мая, сообщается в официальном Twitter-аккаунте московского метрополитена.
«На улице жара, поэтому мы начинаем раздавать пассажирам питьевую воду на центральных станциях мосметро и на ряде станций [Московского центрального кольца] МЦК», — говорится в сообщении.
В частности, получить воду можно на таких станциях подземки, как «Комсомольская» (на обеих ветках), «Чистые пруды», «Тургеневская», «Сретенский бульвар», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Арбатская», «Боровицкая», «Александровский сад», «Библиотека имени Ленина», «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Парк культуры» (обе станции).
Также она доступна на следующих станциях МЦК: «Панфиловская», «Стрешнево», «Лихоборы», «Окружная», «Бульвар Рокоссовского», «Локомотив», «Соколиная гора», «Андроновка», «Угрешская», «Дубровка», «Автозаводская».
21 мая сообщалось, что в результате закрытия трех станций Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки для пассажиров традиционно организуют раздачу бесплатного чая. Введение ограничений было необходимо для открытия участка новой Некрасовской линии.
Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!
Мослента: последние новости
«Члены мне нравятся чисто эстетически» Что думают о жизни в Москве девушки с Северного Кавказа Места Подмосковья, словно сошедшие с картин Левитана
Комментарии
Места
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сколько зарабатывали «братки» в 90-е35
Почему шаманы боялись женских штанов1
Как немки влюблялись в советских солдат26
Почему офицера оправдали за убийство мирных людей15
Как живут сиамские близнецы Эбигейл и Бритт Хенсел2
Видео
05:32
Почему Россия продала Аляску
Истории
04:01
В точку: лучшие афоризмы Черномырдина
Люди
06:08
Где видят самый известный поезд-призрак
Безумный мир
11:44
Что скрыл секретный проект «Синяя книга»
Безумный мир Истории
01:08
Хаски устроил истерику из-за мусора
Безумный мир
03:19
Почему Горький не ладил с советской властью
Люди Истории
00:30
Странный айсберг увидел дрон
Безумный мир Места
01:48
Курьер чуть не лишился штанов из-за сторожа
Безумный мир Люди
10:44
Запрещенные открытия, которые могли изменить мир
Истории
01:33
Пес стал «мертвым», лишь бы не возвращаться домой
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение