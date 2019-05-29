В речной воде найдены антибиотики

Экологи бьют тревогу. Специалисты подтвердили присутствие антибиотиков и других лекарственных средств в речной воде разных стран мира. Результаты исследования были представлены в Хельсинки на конференции Общества экологической токсикологии и химии окружающей среды SETAC. Самыми загрязненными оказались реки в Пакистане — концентрация медикаментов составила более трех миллиграммов на литр. В Европе самой грязной рекой признан Дунай, к котором обнаружили присутствие семи антибиотиков. В Темзе, считавшейся когда-то одной из самых сичтых европейских рек, обнаружены следы пяти антибиотиков.

Специалисты считают, что ситуация представляет опасность, бактерии вырабатывают устойчивость к антибиотикам, а это значит, что те болезни, которые удалось победить, могут взять реванш.