Самые удивительные пещеры мира

Пещеры манят людей своей таинственностью. Они ассоциируются с древней историей и приключениями. Созданные самой природой, они впечатляют разнообразностью форм и живописностью.

От восхитительных гротов с бирюзовой водой до украшенных тысячами светлячков каменных стен, от горных пещер до подземелий посреди джунглей — эти потрясающие места стоят того, чтобы их посетить. Когда входишь в пещеру, кажется, что попадаешь в приключенческий фильм. Но совсем необязательно быть смелым авантюристом, чтобы открыть для себя красивейшие гроты мира. Вот самые удивительные места, которые можно увидеть и посетить, будучи обычным туристом.

1. Бенагил, Португалия

BigPicture.ru

Пещеры Бенагил в португальском регионе Алгарве не перестают удивлять своих посетителей. Они расположены неподалеку от красивого пляжа, и туристы могут добраться до них на небольших экскурсионных суденышках.

2. Голубая пещера, Хорватия

BigPicture.ru

Эту пещеру еще называют Голубым гротом. Она находится на острове Бишево и выглядит, как иллюстрация приключенческой книги. Потрясающий бирюзовый цвет воды — результат отблесков солнечных лучей, которые проникают сквозь отверстие вверху грота. Сюда можно добраться только на лодке или яхте.

3. Карлсбадские пещеры, США

BigPicture.ru

В Карлсбадском Национальном парке в штате Нью-Мехико насчитывается 119 потрясающих пещер. Наиболее интересная среди них носит название Большая комната — это самая большая пещерная камера в Северной Америке.

4. Кристальные пещеры, Исландия

BigPicture.ru

Пещеры в национальном парке Ватнайекюдль находятся внутри ледника, что создает поистине потрясающий вид. Несмотря на то, что это главная достопримечательность стандартных туристических маршрутов, их стоить посетить.

5. Пещеры Бату, Малайзия

BigPicture.ru

Они находятся в 20-ти минутах езды от Куала-Лумпура в недрах известнякового холма в регионе Селангор. Пещерный комплекс состоит из трех основных камер и нескольких поменьше. Чтобы добраться к этой достопримечательности, нужно преодолеть 272 разноцветные ступени.

6. Фингалова пещера, Шотландия

BigPicture.ru

Потрясающие прямоугольные каменные колонны образовались миллионы лет назад в результате извержений вулкана. Пещера находится на острове Стаффа на территории Национального природного заповедника.

7. Пещера Пхрая Након, Вьетнам

BigPicture.ru

Этот огромный известняковый грот имеет отверстие в потолке и густо заполнен зелеными деревьями. Внутри пещеры расположен известный буддийский храм Куха Карухас. Достопримечательность находится в 400 метрах от пляжа Сала.

8. Пещеры летучих мышей Баттамбанга, Камбоджа

BigPicture.ru

Место, которое стало обителью для тысяч летучих мышей, поражает и пугает одновременно. С наступлением темноты из недр пещеры вылетают целые стаи ее жителей.

9. Ледяная пещера Айсризенвельт, Австрия

BigPicture.ru

Пещера из известняка и льда находится в Верфене. Она считается самым большим ледяным гротом в мире. О существовании этого удивительного места стало известно лишь в конце 19-го века. Потрясающие каменные и ледяные образования делают пещеру обязательным пунктом в списке чудес природы, которые стоит увидеть.

10. Пещеры светлячков Вайтомо, Новая Зеландия

BigPicture.ru

Место, которое находится на краю Северного острова, стало всемирно известным благодаря своим необычным обитателям. Стены пещер усеяны миллионами светлячков, которые переливаются разными цветами и создают поистине магический вид.

11. Голубой грот, Капри, Италия

BigPicture.ru

Морская пещера на Капри — одна из главных достопримечательностей острова. Она завораживает кристально чистой голубой водой с серебряными отблесками. Внутрь грота можно попасть только на маленькой деревянной лодке, потому что вход очень узкий.

12. Шондонг, Вьетнам

BigPicture.ru

Пещера, высота которой достигает 200 метров, а ширина — 150 метров, растянулась на 5 километров. Она считается самой большой в мире по объему. Внутри нее течет речка и разрослись джунгли.

Нерукотворные пещеры поражают своей красотой и доказывают, что природа — лучший художник и архитектор. Эти места достойны того, чтобы ехать к ним, преодолевая тысячи километров. Эмоции и впечатления, которые вы получите здесь, станут одними из самых ярких в жизни и навсегда сохранятся в памяти.