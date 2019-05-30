Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Мехико обнаружили ацтекскую башню из человеческих черепов 

BigPicture.ru 1 час назад
Фото: BigPicture.ru
Башня из человеческих черепов, найденная в центре Мехико, породила новые вопросы о культуре жертвоприношения в ацтекской империи. В структуре строения были обнаружены останки женщин и детей.
Находка археологов поистине ужасает: башня состоит более чем из 650 человеческих черепов. Кости были найдены под мемориалом Темпло, одним из главных храмов в ацтекской столице Теночтитлан, которая позже стала Мехико.
Историки предполагали, что в стены помещали останки поверженных воинов. Но находка говорит о другом.
«Мы ожидали, что будут только черепа мужчин, молодых людей, которые были воинами. От женщин и детей участия в боях едва ли можно ожидать»,
— сказал Родриго Боланьос, антрополог, изучающий находку.
В связи с этим открытием исследователи выдвинули еще одну версию: возможно, башня связана с ритуалами человеческих жертвоприношений. Ацтеки верили, что пролитая кровь наполняет бога солнца силами для битвы с тьмой.
Башня достигала почти шести метров в диаметре и была установлена у подножия памятнику богу Уицилопочтли — покровителю ацтекской столицы, богу солнца и войны.
В башне уже обнаружено 676 черепов. Археологи еще не раскопали основание храма, и сколько там может быть человеческих останков — неизвестно.
BigPicture.ru: последние новости
Нерукотворная красота: 12 самых удивительных пещер мира Как куча апельсиновых корок поменяла экосистему в Центральной Америке Американка спасла животное, которое приняла за кота. Как же она ошиблась
Комментарии
Места
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как куча апельсиновых корок поменяла экосистему
Что стало с внебрачной дочерью Маяковского
Самые удивительные пещеры мира
Загадочная тень от вывески озадачила людей3
Загадки природы: почему шкура тигров рыжего цвета
Видео
Безумные теории конспирологов, в которые верят
Истории
05:32
Почему Россия продала Аляску
Истории
04:01
В точку: лучшие афоризмы Черномырдина
Люди
06:08
Где видят самый известный поезд-призрак
Безумный мир
11:44
Что скрыл секретный проект «Синяя книга»
Безумный мир Истории
01:08
Хаски устроил истерику из-за мусора
Безумный мир
03:19
Почему Горький не ладил с советской властью
Люди Истории
00:30
Странный айсберг увидел дрон
Безумный мир Места
01:48
Курьер чуть не лишился штанов из-за сторожа
Безумный мир Люди
10:44
Запрещенные открытия, которые могли изменить мир
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение