В Мехико обнаружили ацтекскую башню из человеческих черепов

Башня из человеческих черепов, найденная в центре Мехико, породила новые вопросы о культуре жертвоприношения в ацтекской империи. В структуре строения были обнаружены останки женщин и детей.

Находка археологов поистине ужасает: башня состоит более чем из 650 человеческих черепов. Кости были найдены под мемориалом Темпло, одним из главных храмов в ацтекской столице Теночтитлан, которая позже стала Мехико.

Историки предполагали, что в стены помещали останки поверженных воинов. Но находка говорит о другом.

«Мы ожидали, что будут только черепа мужчин, молодых людей, которые были воинами. От женщин и детей участия в боях едва ли можно ожидать»,

— сказал Родриго Боланьос, антрополог, изучающий находку.

В связи с этим открытием исследователи выдвинули еще одну версию: возможно, башня связана с ритуалами человеческих жертвоприношений. Ацтеки верили, что пролитая кровь наполняет бога солнца силами для битвы с тьмой.

Башня достигала почти шести метров в диаметре и была установлена у подножия памятнику богу Уицилопочтли — покровителю ацтекской столицы, богу солнца и войны.

В башне уже обнаружено 676 черепов. Археологи еще не раскопали основание храма, и сколько там может быть человеческих останков — неизвестно.