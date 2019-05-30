Усадьба Jazz — территория добрых дел

Фестиваль представляет совместный проект с Фондом «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой и Фондом Константина Хабенского

Шестнадцатый международный музыкальный фестиваль и один из крупнейших опен-эйров России пройдет 22-23 июня! Настоящий праздник музыки, искусств и хорошего настроения, вдохновляющий десятки тысяч людей каждый год, примет всех гостей в 2019 году на новом месте — в усадьбе Коломенское!

В этом году фестиваль Усадьба Jazz в Коломенском объявляется территорией добрых дел, ведь на площадке фестиваля будут присутствовать 2 благотворительных фонда — Фонд «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой и Фонд Константина Хабенского. В первый день фестиваля 22 июня все гости смогут помочь подопечным Фонда Константина Хабенского, пройдя через Рамку Добра, или купив банку воды Усадьба Jazz, которая будет продаваться в специальных зонах фестиваля. 23 июня Рамка добра и продажа воды Усадьба Jazz будут работать на благо подопечных фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой, которая, кстати, выступит в этот же день на сцене «Аристократ» со специальной поэтической программой. А уже сейчас вы можете помочь подопечным фондов, переведя любую сумму при покупке билета на фестиваль на www.usadba-jazz.ru

Благотворительный Фонд Константина Хабенского с 2008 года помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга вовремя получать всю необходимую медицинскую помощь и скорее возвращаться к полноценной жизни. Фонд оплачивает диагностику и лечение детей, проводит информационную работу с родителями, обучает врачей, помогает оснащать профильные отделения российских медицинских учреждений, а также организует реабилитационные программы. Больше информации на https://bfkh.ru.

Благотворительный фонд "Подари жизнь" учрежден 26 ноября 2006 года актрисами Диной Корзун и Чулпан Хаматовой. Фонд помогает детям с онкологическими и тяжелыми гематологическими заболеваниями. На попечении Фонда единовременно находится около 1000 детей и молодых взрослых из 7 расположенных в Москве и области клиник федерального и городского подчинения, а также дети из более чем 40 региональных клиник.

Музыкальная программа фестиваля пройдет на трех сценах — Партер, где выступят СПЛИН, Michael Kiwanuka, Kovacs, Azealia Banks, Caro Emerald, IYEOKA, Ivan Dorn, Black Eyed Peas); Аристократ — Eilenkrig Orchestra, The Cinematic Orchestra, Нино Катамадзе , Jamie Cullum, Dhafer Youssef и Jazz&World by S7 Airlines — Samy Thiebault, Tord Gustavsen Trio.

Новая площадка, кардинальная смена имиджа и множество самых разных и, в том числе, музыкальных сюрпризов и самых невероятных метаморфоз — это далеко не всё, что ожидает как настоящих адептов УСАДЬБА JAZZ, так и новичков, только вступающих в их ряды. Кроме музыки посетителей Усадьбы Jazz как всегда ожидает маркет с продукцией лучших местных дизайнеров, фуд-корт с блюдами на любой вкус, детская площадка (дети до 10 лет традиционно проходят на фестиваль бесплатно) и другие развлечения.