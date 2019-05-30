«Дозор»: самое масштабное иллюзионное шоу в России

Легендарный «Дозор» Сергея Лукьяненко выходит со страниц знаменитой саги и фильмов на большую сцену! С 30 мая в Crocus City hall в Москве пройдут премьерные показы самого масштабного иллюзионного шоу в России — «Дозор».

Зрители впервые увидят иллюзионное шоу, основанное на оригинальном сценарии. В отличие от других постановок, где публика видит набор фокусов и номеров, «Дозор» — это театрализованное действие, где магия — это часть самого действия на сцене. Здесь герои за секунду меняют костюмы и могут так же быстро превратиться друг в друга, они парят над сценой и взлетают на мотоциклах прямо над залом.

И это ещё не все: предметы сами перемещаются в пространстве, а книгу можно поджечь взглядом.

Думаете, это фантазия? Нет, реальность.

Только на эскизы сцены-трансформера было затрачено более 300 часов работы!

В течение 11 месяцев на специальных предприятиях Европы, России и Америки изготавливались эксклюзивные декорации для шоу «Дозор».

Сейчас в Crocus City hall идут заключительные репетиции перед премьерами.

На сцене появляется иллюзионист Сергей Сафронов , в «Дозоре» он — Хранитель договора, который регулирует отношения между Светлыми и Тёмными силами. Специально для шоу Сергей приготовил свой авторский номер, какой — узнаем лишь на показах.

Самые эффектные элементы шоу хранятся в секрете. Фотографов и журналистов пустили на площадку на ограниченное время. Поэтому и внешний вид Сергея Сафронова в «Дозоре» пока можно только представить.

«У меня фантастический костюм. Он и страшный, и одновременно эффектный, — интригует Сафронов. Он напичкан лазерами, машинами, которые пускают огонь. Мой герой прилетает сверху из-под купала, приземляется на сцену, из рук вылетает огонь, лазеры.

Но самое сложное в моем образе — это десятисантиметровые каблуки. Ходить на каблуках — этом о мной впервые случилось».

Высокотехнологичные костюмы и ещё 200 тонн уникальных декораций, светового и звукового оборудования. У «Дозора» есть всё, чтобы изменить представление зрителей об иллюзионных шоу в России.

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«Проект, который делает команда во главе с продюсером проекта Максимом Оганесяном — это абсолютный эксклюзив, никогда раньше не было таких постановок: иллюзионное шоу, которое разворачивается по сценарию книги, — продолжает Сергей Сафронов. Это очень крутой уровень. И все участники — это команда мечты! Конечно, это сам Сергей Лукьяненко и история, специально написанная для шоу «Дозор». Александра Скачкова, продюсер по иллюзиям, зрители хорошо знают ее по телевизионным проектам, и режиссер-постановщик Илья Глазунов, и соавтор сценария Митя Мишин, и Артём Щукин — он играет одну из ключевых ролей».

Николай Фоменко в проекте исполнит сразу 8 (!) ролей! По сценарию он — служитель Музея магии, где разворачивается действие. И большинство иллюзий, которые увидит зрители демонстрирует сам Фоменко.

Впрочем, специально для «Дозора» Николай вспомнил ещё об одном своём увлечении. На сцену Крокуса он, мастер спорта по горнолыжному спорту и мастер спорта России международного класса по автоспорту, выйдет … со скрипкой!

Мало кто знает, но Николай профессионально занимался игрой на скрипке и сейчас, после 15-тилетнего перерыва, снова выйдет на большую сцену с инструментом.

Дальше — больше.

Воздушные гимнасты Александр Юлия Волковы впервые исполнят каскадерской трюк, а финале номера один из них исчезнет прямо на глазах у зрителей. Как? Возможно так же, как из воздуха в огромной колбе появится один из героев шоу.

Магия в «Дозоре» необъяснима, но она абсолютна реальна.

Несколько счастливчиков смогут стать участниками шоу! Сергей Сафронов пригласит нескольких зрителей из зала на сцену, а что будет потом — смогут рассказать только сами участники.

После московских премьер «Дозор» отправится на гастроли.

Осенью показы пройдут в Санкт-Петербурге, а далее — по городам России, а также в Китае.

Светская премьера в Москве состоится 1 июня в Crocus City Halli, потом шоу можно будет посмотреть 2,8 и 9 июня.