На дне Северного моря найдена затерянная страна

Исследователи нашли остатки окаменелого леса на дне Северного моря, где могут оставаться следы древней цивилизации. Возраст находки предположительно составляет примерно 10 тысяч лет. Об этом пишет Live Science.

Более 10 тысяч лет назад территория, которую сейчас покрывает Северное море, была сушей. Ученые считают, что в этом лесу вполне могли жить жить люди, и надеются найти следы их пребывания. Отдельно уточняется, что этот лес удалось найти с помощью анализа донных отложений. Дальнейшие исследования будут продолжены на нидерландском судне, оснащенном специальным оборудованием.

Территория получила название Доггерлэнд в честь ближайшей отмели, ученые полагают, что это место скрылось од водой 8 тысяч лет назад, в результате чего Британия оказалась группой островов.