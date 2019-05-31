Определены лучшие для некурящих города России

Сервис бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг самых комфортных для некурящих граждан городов России, проведя опрос в социальных сетях. Материалы исследования имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

По результатам опроса список возглавила Ялта — 25 процента респондентов назвали этот город-курорт лучшим для тех, кто не употребляет табак.

В первую тройку городов, комфортных для некурящих, также вошли курорты Евпатория, за который проголосовали 16 процентов опрошенных, и Сочи (14 процентов). Кроме того, в топ-5 попали Феодосия (11 процентов голосов) и Геленджик (9 процентов).

За Москву в ходе опроса высказались лишь 2 процента участников исследования, за Санкт-Петербург — 5 процентов.