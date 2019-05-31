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Найдена запретная планета 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Астрономы обнаружили планету NGTS-4b типа нептун, которая располагается в зоне интенсивного излучения родительской звезды, называемой пустыней горячих нептунов. Она является первой экзопланетой среднего размера среди найденных в этой области, хотя изначально считалось, что подобные объекты не могут существовать в данных условиях. Об этом сообщает издание Science Alert.
Исследователи прозвали объект, находящийся в тысячи световых лет от Земли, «Запретной планетой». Ее размер в три раза превышает размер Земли, а период обращения вокруг звезды достигает 1,3 суток. Прохождение NGTS-4b на фоне звезды вызывает потерю видимого блеска всего на 0,13 процента, что является самым малым показателем среди наблюдавшихся на данный момент.
Даже экзопланеты типа горячий юпитер или супер-земли, находящиеся вблизи родительских звезд, лишены верхних слоев атмосферы. Считается, что теплые нептуны, располагающиеся на периферии «пустыни», изначально были горячими и теряли газообразный водород через испарение, когда активность звезды была максимальной. Однако Запретная планета сохранила свою газовую оболочку, что может объясняться высокой массой ядра.
Пустыней горячих нептунов называется область на диаграмме, показывающей зависимость между радиусом планеты, ее расстоянием до звезды и частотой встречаемости подобных планет. Планеты среднего радиуса располагаются на этой диаграмме между суперземлями и крупными газовыми гигантами и относятся к классу нептунов. В зоне пустыни их очень мало, поскольку их атмосфера быстро испаряется, оставляя каменистое ядро.
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