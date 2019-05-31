30 мая в Rose Bar Crocus City состоялась pre-party посвященная международному музыкальному фестивалю ЖАРА, который с 25 по 28 июля уже в четвертый раз пройдет в Баку, на берегу Каспийского моря.
Мероприятие посетили участники и звездные гости будущего фестиваля: EMIN, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Николай Расторгуев, Игорь Матвиенко, Юрий Аксюта, Яна Чурикова, Сергей Кожевников, Юлия Барановская, Глюк’оZа, Нюша, Жасмин, Амиран Сардаров, Мари Краймбрери, Денис Клявер, Molly, Александр Панайотов, группа «Фабрика», RASA, Митя Фомин, Hazимa, Джиган, группа «На-На», Рита Дакота, Александр Шоуа, Клава Кока, Зомб, Cosmos girls, TERNOVOY, Natan, Doni, Ирина Нельсон, Алена Апина.
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Вместо привычных красных ковров, всех гостей pre-party фестиваля ЖАРА, вновь встречала уникальная дорожка на воде! Звезды смогли с головой окунуться в летнюю атмосферу грандиозного праздника музыки!
Красная дорожка, специально созданная в бассейне на воде уже стала традицией, именно по ней, не боясь поскользнуться на высоких каблуках прошли все гости самого жаркого летнего фестиваля.
В этом году организаторы и участники фестиваля ЖАРА в Баку подготовили грандиозную программу. На сцене, установленной прямо на пляже, 25 июля, состоится торжественное открытие. В первый день фестиваля пройдет гала-концерт с исполнением всех хитов. Во второй день фестиваля зрителей ждет выступление и творческий вечер самого патриотичного и одного из самых популярных коллективов — группы ЛЮБЭ, а также вокальная «битва» Григория Лепса и Стаса Михайлова.
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Третий день фестиваля будет посвящен хитам 90-х и нулевых, в исполнении самых популярных героев этого времени. Закрытие фестиваля — время Поколения Z — зрителей ждет сольный концерт Тимати, а также все хиты артистов топовых стриминговых площадок и хит-парадов. Поклонники фестиваля, которые не смогут присутствовать в эти дни в Баку, оценят масштабность шоу по телевизору: трансляцию всех дней будет вести «Первый канал» (7 эфиров!).
На фестивале ЖАРА’19 примут участие более 200 артистов, среди которых: Филипп Киркоров, LOBODA, EMIN, Ольга Бузова, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Валерия, Вера Брежнева, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Владимир Кузьмин, A’STUDIO, Макс Барских, Глюк’оZa, Николай Басков, Лолита, Ани Лорак, «Время и Стекло», Artik & Asti, BURITO, MONATIK, NK, «Руки Вверх», «ЛЮБЭ», «Дискотека Авария», «НА-НА», «Отпетые Мошенники», «Фабрика», Виктория Дайнеко, Александр Панайотов, Bosson, Safina, Любовь Успенская, HammAli & Navai, CYGO, Rauf & Faik, Тимати и топовые артисты лейбла Black Star и многие другие.
Ежегодный музыкальный фестиваль ЖАРА впервые прошел в 2016 году и сразу получил статус самого ожидаемого и обсуждаемого летнего мероприятия. Фестиваль стал самым масштабным музыкальным событием в странах СНГ: четыре концертных дня собрали более 60 самых популярных артистов, более 10 000 зрителей в день и более 150 000 000 телезрителей в России и СНГ! Фестиваль запомнился яркими номерами, в том числе и на воде, премьерами песен и неповторимой атмосферой!