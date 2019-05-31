В Rose Bar CROCUS CIY состоялась pre-party международного музыкального фестиваля ЖАРА

30 мая в Rose Bar Crocus City состоялась pre-party посвященная международному музыкальному фестивалю ЖАРА , который с 25 по 28 июля уже в четвертый раз пройдет в Баку, на берегу Каспийского моря.

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Вместо привычных красных ковров, всех гостей pre-party фестиваля ЖАРА, вновь встречала уникальная дорожка на воде! Звезды смогли с головой окунуться в летнюю атмосферу грандиозного праздника музыки!

Красная дорожка, специально созданная в бассейне на воде уже стала традицией, именно по ней, не боясь поскользнуться на высоких каблуках прошли все гости самого жаркого летнего фестиваля.

В этом году организаторы и участники фестиваля ЖАРА в Баку подготовили грандиозную программу. На сцене, установленной прямо на пляже, 25 июля, состоится торжественное открытие. В первый день фестиваля пройдет гала-концерт с исполнением всех хитов. Во второй день фестиваля зрителей ждет выступление и творческий вечер самого патриотичного и одного из самых популярных коллективов — группы ЛЮБЭ, а также вокальная «битва» Григория Лепса и Стаса Михайлова.

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Третий день фестиваля будет посвящен хитам 90-х и нулевых, в исполнении самых популярных героев этого времени. Закрытие фестиваля — время Поколения Z — зрителей ждет сольный концерт Тимати , а также все хиты артистов топовых стриминговых площадок и хит-парадов. Поклонники фестиваля, которые не смогут присутствовать в эти дни в Баку, оценят масштабность шоу по телевизору: трансляцию всех дней будет вести «Первый канал» (7 эфиров!).

Ежегодный музыкальный фестиваль ЖАРА впервые прошел в 2016 году и сразу получил статус самого ожидаемого и обсуждаемого летнего мероприятия. Фестиваль стал самым масштабным музыкальным событием в странах СНГ: четыре концертных дня собрали более 60 самых популярных артистов, более 10 000 зрителей в день и более 150 000 000 телезрителей в России и СНГ! Фестиваль запомнился яркими номерами, в том числе и на воде, премьерами песен и неповторимой атмосферой!