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Мистическая подводная река в Мексике 

BigPicture.ru 5 часов назад
Фото: BigPicture.ru
Если вам нужен был повод, чтобы начать заниматься дайвингом, то считайте, что теперь он у вас есть. В Мексике на полуострове Юкатан есть скрытая подводная река под названием Анхелита («Маленький ангел»). До нее можно добраться, только погрузившись с аквалангом.
BigPicture.ru
Как же это возможно? Это уникальное явление образовалось вследствие разрушения древней пещеры. Пласт породы обрушился и открыл доступ к грунтовой пресной воде. В пресную воду понемногу поступает соленая, и на глубине в 30 метров возникает химическая реакция с выделением сероводорода. Он выглядит как облако или туман, который стелется по дну.
Водолазы могут плавать прямо сквозь это облако, которое удивительным образом напоминает реку. Еще больше сходства добавляют деревья и опавшие листья.
BigPicture.ru
Если смотреть с поверхности, то ничего не будет видно — только толща воды. Но стоит только опуститься на глубину в 18-20 метров, и вы как будто попадаете в другой мир.
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