«Город мертвых»: что случилось в поселке Северной Осетии

В горах Северной Осетии, неподалеку от поселка Даргавс, расположен один из самых таинственных и зловещих объектов региона — «город мертвых». Так называется древний некрополь, в котором хранятся останки семи вековой давности. И по самым примерным подсчетам здесь захоронено более 10 тысяч человек.

История некрополя

Некогда Даргавс был большим — по масштабам Осетии — поселением. Сегодня же в деревушке едва насчитывается с десяток домов. Само название переводится с осетинского как «защитник ущелья», что вполне соответствует местоположению селения. Оно расположено у входа в долину, зажатую между двумя грядами гор. Когда-то эта долина принадлежала местному аристократу (князю или царевичу) Тагауру, который возвел на подступах укрепления и несколько сторожевых башен. Часть из них сохранилась до сих пор.

Но главная достопримечательность скрыта в глубине долины (а она немаленькая — 17 километров). На пересечении долины Даргавса с кобанским ущельем расположено около сотни каменных усыпальниц с высокими пирамидальными крышами. Строения буквально ютятся на склоне горы вплотную друг к другу, что связано с дефицитом плодородной земли в регионах Северного Кавказа.

По архитектуре и отделке склепы совершенно не похожи ни на европейские усыпальницы, ни на курганы кочевых народов, ни на погребальные строения других регионов Кавказа. Они вообще довольно оригинальны, что и ставит перед археологами массу вопросов. Больше всего архитектура города мертвых напоминает аналогичные кладбища и храмы Камбоджи. Но это слишком далеко, чтобы говорить о явном заимствовании. Захоронения во многих пирамидальных склепах сделаны в несколько этажей, так что в одном строении хранятся до сотни останков. По-видимому, по мере того, как надземная часть склепа наполнялась, ее переносили на этаж ниже, освобождая место для новых покойников. А в одно время их в регионе было очень много, чем видимо и обусловлено превращение Даргавса из крупной крепости в заштатную деревушку.

Легенда о девушке

Среди местных жителей существует легенда о девушке невероятной красоты, которая однажды пришла в деревню. Все мужчины были настолько очарованы ей, что даже начали устраивать дуэли между собой. Чтобы прекратить кровопролитие и разрешить спор, девушку отвели к совету старейшин. Но и они начали ожесточенный спор, только увидев её. Тогда женская часть города объявила девушку ведьмой и потребовала изгнать незнакомку. Но мужчины не хотели никому её отдавать. Никому, кроме Господа. Поэтому незнакомку убили. Вскоре после этого по территории Осетии страшным мором прошлась холера. Население княжества, подвассального Золотой орде, тогда сократилось более чем в 10 раз. Не обошла беда стороной и Даргавс.

Добровольные смертники

Из-за холеры некрополь — до этого небольшой — сильно разросся. Склепы тогда даже начали строить впрок. Заразившиеся местные жители с небольшим запасом пищи и воды уходили в склеп и там добровольно замуровывали себя, чтобы предотвратить распространение болезни. Помогло это не сильно — почти весь поселок вымер еще тогда и статуса крепости вернуть себе так и не смог.