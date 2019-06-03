«Домогательства провоцируют фильмы»

Эти женщины полны женственности и особого магического очарования, их движения, отточенные в волшебных танцах, плавны и грациозны. Их яркие воздушные сари и блеск золотых украшений привлекают внимание. Именно такими жительницы Индии предстают в болливудских фильмах, но на самом деле их жизнь выглядит совсем иначе. С какими трудностями приходится сталкиваться индийским женщинам и как они развлекаются — в материале «Ленты.ру».

Существо второго сорта

«Испокон веков и до наших дней в Индии женщина считается существом второго сорта. Индийцы уверены, что если ты не родился мужчиной, то значит много грешил в прошлой жизни, а сейчас будешь отрабатывать свою карму», — рассказывает «Ленте.ру» Елена, которая вышла замуж за индийца и уже 10 лет живет в Мумбаи.

С давних времен девочка считалась в семье обузой, а мальчик — благом, поскольку он мог помогать в поле, зарабатывать на жизнь и наследовать хозяйство. Дочку же было необходимо как можно удачнее выдать замуж, дав ей при этом неплохое приданое — даури. Можно отделаться деньгами, а можно и подарками: бытовыми приборами, украшениями, машинами, недвижимостью. Официально это запретили в 1961 году, однако отследить выплаты невозможно, поэтому практика существует до сих пор.

Система даури создает иллюзию, что мужчины в Индии более ценны и обладают привилегиями с самого рождения. В отсталых регионах страны по-прежнему сохраняется страшный обычай убийства девочек. До появления УЗИ эту проблему решали так: мальчика оставляли, а новорожденную, если семья понимала, что не сможет ее прокормить, относили к реке или же в джунгли. В некоторых местах такая традиция сохранилась. Правительство запретило индийцам процедуры по определению пола будущего ребенка, а также делать селективные аборты, однако в подпольных клиниках это процветает.

Неудивительно, что за последние десятилетия численность женского населения сократилась настолько, что в стране началась острая нехватка невест, в поисках будущей супруги жениху нередко приходится отправляться в другой регион или искать жену в другой стране.

Несмотря на это, будущей невесте предъявляют кучу требований: оценивается внешность, цвет кожи, таланты, образование, материальная обеспеченность. От идеальной жены ждут, что она всю себя посвятит хозяйству и воспитанию детей.

Если семья не очень богатая, то девочкам дают только начальное образование, мальчиков стараются обучать как можно больше. Чем он образованнее, тем большее приданое его семья может потребовать от родителей невесты. Обеспеченные семьи стараются дать образование всем детям вне зависимости от пола: либо в лучших университетах Индии, либо за пределами страны. За девушку с образованием можно дать чуть меньшее приданое, чем за необразованную.

Большинство браков в стране по-прежнему организованные, то есть родители сами выбирают женихов и невест для своих детей. В мегаполисах встречаются и браки по любви, однако даже в этих случаях не обходится без долгих переговорах о приданом.

Выйдя замуж, индианки обычно начинают жить в больших семьях, где существует довольно жесткая иерархия. Жизнь новоиспеченной супруги подчиняется существующим в доме мужа правилам.

«В индийских семьях умеют прекрасно плести интриги, поскольку довольно сложно всем угодить, а портить отношения с родственниками мужа совсем не хочется. Невестке необходимо научиться плести свои интриги, чтобы завоевать свое место в большой семье», — рассказывает «Ленте.ру» Елена.

Впрочем, если семья довольно обеспеченная — и брак заключили по любви, то муж будет стараться жить с супругой отдельно от родителей. Обычно это распространено в больших городах.

Если семья впоследствии решает развестись, то женщинам в большинстве случаев довольно сложно вновь выйти замуж после развода. Еще хуже для женщин складывается ситуация, если муж умер. «Считается, что смерть супруга — наказание женщине за ее грехи», — продолжает Елена.

По традиции вдовам запрещено носить длинные волосы, их обычно сбривают, нельзя носить цветные сари, браслеты, серьги и кольца, а также есть сладости — поскольку теперь у них нет повода для радости. Раньше ситуация была еще хуже — на протяжении веков в Индии существовала жестокая традиция «сати», согласно которой женщина после смерти мужа была обязана взойти на погребальный костер и заживо сгореть вместе с его телом, чтобы встретить с ним загробную жизнь. Окончательно эта традиция была искоренена в 1987 году после того, как в стране приняли соответствующий закон.

Жизнь селян

Бедность, перенаселение и аграрный кризис гонят индийцев из деревень в большие города. Селятся они, как правило, в трущобах, где нет ни воды, ни света. Работать вынуждены за мизерную зарплату. Женщины, приехавшие из деревень, обычно либо идут в домработницы, либо занимаются тяжелым физическим трудом. Многие молодые провинциалки, которым наобещали золотые горы, в результате попадают в публичные дома.

Сельские женщины в Индии считаются забитыми и безответными. Попадая в большие города, жители деревень, где по-прежнему чтут давние традиции, испытывают шок, видя девушек с сигаретой в руках, в коротких юбках, потягивающих алкогольные напитки.

Деревня в Индии по-прежнему остается оплотом консерватизма и почитания древних обычаев. В самой стране официально отменена кастовая система, однако в селах она и сейчас существует. Вся власть в деревнях сосредоточена в руках старейшин. Деревенские советы считаются символом косности и отсталости, их распустили еще в 2011 году, однако они продолжают действовать и в наше время.

Особенно серьезным наказаниям за проступки подвергаются индийские женщины. Старейшины могут объявить семье обидчицы бойкот (все ее родственники становятся изгнанниками в собственной деревне), организовать «убийства чести» или групповые изнасилования.

«Сама во всем виновата»

Ситуация с этим видом преступлений в стране особенно тяжелая. Местные судьи с большой неохотой берутся за дела, касающиеся изнасилований. Если случай не очень резонансный, засудить подозреваемого крайне сложно.

Сами женщины, пережившие насилие, крайне редко обращаются в полицию. Стражи порядка, как правило, начинают унижать пострадавших и насмехаться над ними, считая, что «женщина сама во всем виновата». Известно и об изнасилованиях жертв в самих полицейских участках. Таким образом, в 9 из 10 случаев жертва не сообщает о совершенном над ней надругательстве представителям власти, поэтому преступники чувствуют абсолютную безнаказанность.

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Помимо этого, в Индии нет закона, запрещающего домашнее насилие. Жительницы страны ежедневно сталкиваются с непристойными комментариями на улице, осуждающими взглядами пожилых людей, которым их одежда может показаться «слишком откровенной».

Во многом сексуальные домогательства по отношению к женщинам провоцирует Болливуд. В местных блокбастерах зачастую звучат песни с недвусмысленным сексуальным подтекстом, поощряющим сексуальное насилие. «Не важно, ответишь ли ты да или нет, ты моя, Киран», — поет один из самых популярных актеров в стране Шахрух Хан

Многие индийцы могут начать напевать их, если увидят на улице симпатичную девушку. В результате создается впечатление, что если женщина отвергает ухаживания, то это не повод отступиться, а лишь намек усилить приставания.

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«В последнее время появилось много болливудских фильмов, в которых все больше сильных и независимых женщин, хотя классика индийского кино по-прежнему держится на "тестостероновых" комедиях и мелодрамах. Но все же можно сказать, что сегодня ситуация стала меняться: знаменитости все чаще призывают уважать права женщин, а учитывая их сильное влияние на общество, все может измениться к лучшему», — рассказала «Ленте.ру» Елена.

В последние годы в стране женщины становятся все более независимыми: они открыто говорят о домашнем и сексуальном насилии, договорных браках. Однако на эмансипацию потребуется много лет.