«Зэки-иностранцы»: в какие советские тюрьмы их сажали

Приезжавшие в Советский Союз иностранцы не всегда вели себя мирно и дружелюбно. Некоторые из них совершали преступления и пополняли ряды заключенных. В каких тюрьмах и зонах их содержали?

Красный закон для "интуриста"

Иностранцы сидели в так называемых красных зонах. С советского времени пошло, что места заключения делятся на "красные" и "черные". Цвет зоны зависит от того, в чьих руках находится там власть. "Черную" зону держат авторитеты, там действует воровской закон, понятия, в общим, весь свод неформальных тюремных законов. За неподчинение этим правилам заключенного ждет суровое наказание.

В отличие от "черной”, на "красной" зоне власть находится в руках тюремной администрации. За зеками постоянно следят «козлы», приставленные к ним руководством колонии.

Почему решено было отправлять "интуристов", как иногда называли сидевших в советских зонах граждан других стран, именно в "красные" тюрьмы? Дело в том, что иностранцы, как люди совершенно другой ментальности, могли не понять воровские законы. Порядки, царившие в "красных" зонах, были для них проще и понятнее, чем весьма специфический воровской кодекс русских зеков и куча связанных с ним нюансов поведения.

Стоит отметить, что дипломатические представительства не забывали о гражданах своих стран, находившихся в советских тюрьмах. Время от времени к зекам наведывались работники посольств, чтобы передать гуманитарную помощь и проверить условия содержания "интуристов".

22-я колония

Самой известной тюрьмой, где сидели иностранцы, была исправительная колония No22 в поселке Леплей, Мордовия. Она была создана в 1956 году специально для граждан других стран. Место было выбрано не случайно: с одной стороны, глухомань, повсюду леса, болота, убежать тяжело, с другой, до Москвы всего лишь 350 километров. Не надо ехать далеко, чтобы отвезти зеков в посольства.

В основном в 22-й колонии отбывали наказание граждане стран Азии и Африки: Китая, Вьетнама, Турции, Камеруна, Марокко, Заира (ныне Демократическая Республика Конго). Впрочем, были и европейцы — немцы, албанцы, хорваты, сербы и другие. В общем, полный интернационал.

Распорядок дня был строгий, поблажек никому не делали. Подъем в пять утра, проверка в семь, потом завтрак, прогулка, отбой — в 21:00. Зарядку "интуристы" делать были не приучены, приходилось перевоспитывать.

Одной из проблем, с которой столкнулись сидельцы — морозы. Когда столбик термометра опускался до минус 20 администрация колонии выдавала иностранцам дополнительные комплекты теплой одежды. Перед выходом на мороз в такие дни у них измеряли давление, особенно у африканцев, которые из-за физиологических особенностей часто в холодные дни жаловались на гипертонию.

Администрация всячески старалась предотвратить болезни среди заключенных. К примеру, от гриппа раскладывали лук и чеснок по подоконникам. Ведь если "интурист" попадет в больницу или чего хуже умрет, то проблем потом не оберешься.

Чистопольская тюрьма

Попадали иностранцы и в Чистопольскую тюрьму, что в Татарстане. Основана она была еще в середине XIX века. Иностранцев сюда начали сажать еще в годы Гражданской войны. Так, какое-то время в ее стенах провел чешский писатель-сатирик Ярослав Гашек

Особенно много было поляков: в 1940-е годы они составляли порядка 70% от общего числа зеков. Кто-то содержался там со времен советско-польской войны, кто-то был осужден за антисоветскую деятельность уже позже.

Администрация тюрьмы всячески старалась приучить заключенных к труду. Уже в 1970-е годы на территории исправительного учреждения были построены производственный корпус, профтехучилище. Здесь развивалось швейное производство, выращивание грибов.

Лефортово

С 1954 по 1991 годы московская тюрьма Лефортово использовалась как следственный изолятор КГБ. Там содержались диссиденты и иностранные шпионы. Одним из сидельцев был шведский дипломат Рауль Валленберг. В Лефортово он находился до своего загадочного исчезновения в 1947 году.

Бывали и в столичной тюрьме и миссионеры иностранных церквей, рискнувшие приехать в СССР и попавшие под подозрение правоохранителей. Одним из них был норвежский католический епископ Бернт Эйдсвик.

В Советском Союзе он оказался в 1976 году, был задержан за нелегальную работу и провел в Лефортово несколько месяцев. Содержался Эйдсвик в трехместной камере площадью 12 метров

ГУЛАГ

Немалое количество иностранцев побывало и в советских лагерях. После убийства Сергея Кирова в 1934 году НКВД сообщило о раскрытии сотен террористических ячеек, состоявших, в том числе, из граждан других стран.

В ноябре 1936 года тогдашний нарком внутренних дел Николай Ежов докладывал об аресте 19 немцев. Всего же одних только граждан Германии, арестованных в те годы, насчитывалось, по оценкам историков Н. Охотина и А. Рогинского, порядка 800 человек.

К 1946 году в советских тюрьмах сидели несколько десятков тысяч немцев, 11 тысяч поляков, 1500 румын, более 900 китайцев и других иностранцев. В системе ГУЛАГа для них было выделено два лагеря — Озерный и Дубравный в Мордовии.