9 удивительных домов, скрытых от посторонних глаз

Бывают моменты, когда каждому из нас нужно какое-то время побыть наедине с собой. И мы закрываем глаза и мысленно перемещаемся туда, где никто не нарушает наш покой, кроме шума прибоя и шелеста листьев.

А жителям этих необычных домов закрывать глаза и что-то представлять даже не нужно, они и так надежно скрыты от назойливого внимания посторонних.

Землянка в Техасе, США

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Снаружи этот дом выглядит как землянка. Внутри, однако, есть все для комфортной жизни, даже небольшой бассейн на заднем дворе.

Бунгало в соснах, Британская Колумбия, Канада

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Необычное планирование и зеленый мох на крыше помогают этому дому полностью слиться с ландшафтом.

Дом на крыше торгового центра, Хунань, Китай

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Этот торговый центр с домами на крыше расположен в городе с населением в четыре миллиона человек, где совершенно нет свободного места. Вот почему архитектурные решения здесь иногда немного нестандартны.

Особняк в каньоне, Юта, США

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Этот дом в 1986 году построила супружеская пара, которая мечтала жить в тихом месте.

Вилла, Вальс, Швейцария

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Причиной строительства подземной виллы был местный закон: власти запретили возводить высокие здания, так как это испортило бы пейзаж. Вот почему архитектор решил построить дом в пещере.

Оазис в пустыне, Калифорния, США

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Этот странный дом, напоминающий издалека кучу сухих листьев, расположен в калифорнийской пустыне.

Шале на озере, Хордаланн, Норвегия

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Главная цель этого проекта заключалась в полной интеграции с ландшафтом, и архитекторы сделали для этого все возможное.

Оазис в пустыне, Калифорния, США

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Этот странный дом, напоминающий издалека кучу сухих листьев, расположен в калифорнийской пустыне.

Пентхаус в скале, Бейрут, Ливан

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Изначально никто не верил в идею постройки дома в скале, но проект привлек много потенциальных инвесторов после того, как фотография была размещена в интернете. В конечном итоге проект был выполнен ливанским агентством недвижимости.

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Источник: Bright Side