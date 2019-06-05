Николай Фоменко на премьере шоу «Дозор» искупал зрительницу в деньгах

Левитация, телепортация, трюки и иллюзии, от которых у зрителей перехватывает дыхание, а ещё — впервые в мире — воздушные гимнасты, парящие в воздухе на мотоциклах. В Москве в Crocus City Hall состоялись премьерные показы шоу «Дозор».

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История о великом противостоянии Темных и Светлых сил превратилась в масштабную высокотехнологичную постановку с иллюзионами от лучших фокусников Европы и акробатическими трюками. Чтобы фантастические события саги стали реальностью, создателям потребовалось более 200 тонн светового и звукового оборудования, почти год для разработки декораций и сцены-трансформера и ещё два месяца постоянных репетиций.

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Занавес открывается, и зритель оказывается в Музее Магии. Здесь хозяйничает главный герой в исполнении Николая Фоменко . Ему 1000 лет, и он знает, что такое магия.

И только он может легко вывести на сцену зрительницу и уговорить ее поучаствовать в опасном трюке. Только что Фоменко резал ножом кабачок, а теперь предлагает девушке испытать удачу и положить под нож руку. Пара движений и… рука остаётся целой! В награду за храбрость девушка получила денежное вознаграждение. Доли секунд и на неё падают купюры.

Трюк воздушных гимнастов Александра Юлии Волковых войдет в историю иллюзионных постановок! Их герои появились на сцене на мотоциклах и воспарили вверх.

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А эффектное появление Сергея Сафронова в образе Хранителя договора вызвало восторг у самых юных зрителей.

Чем ещё удивит «Дозор» и когда его можно увидеть?

Заключительные показы в Москве состоятся 8 и 9 июня.