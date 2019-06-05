Определены самые грязные регионы России

Исследователи выяснили, какие регионы России можно считать самыми грязными, а какие — самыми чистыми, перпедает РИА "Новости" со ссылкой на данные общественной организации "Зеленый патруль".

На первом месте самых грязных регионов расположился Красноярский край. Также в этот рейтинг вошла Челябинская, Нижегородская, Оренбургская, Иркутская и Свердловская области.

Специалисты объяснили это тем, что в этих регионах РФ так и не запущена мусорная реформа, поэтому испытывают затруднения при переработке отходов.

Также названы самые чистые российские области. В частности, это Тамбовская область, за ней следуют Алтайский край и Республика Алтай, а также Белгородская область.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе выпал черный снег.