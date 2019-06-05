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Определены самые грязные регионы России 

Газета.Ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Газета.Ru - новости
Исследователи выяснили, какие регионы России можно считать самыми грязными, а какие — самыми чистыми, перпедает РИА "Новости" со ссылкой на данные общественной организации "Зеленый патруль".
На первом месте самых грязных регионов расположился Красноярский край. Также в этот рейтинг вошла Челябинская, Нижегородская, Оренбургская, Иркутская и Свердловская области.
Специалисты объяснили это тем, что в этих регионах РФ так и не запущена мусорная реформа, поэтому испытывают затруднения при переработке отходов.
Также названы самые чистые российские области. В частности, это Тамбовская область, за ней следуют Алтайский край и Республика Алтай, а также Белгородская область.
Ранее сообщалось, что в Кузбассе выпал черный снег.
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