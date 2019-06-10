Что на самом деле символизирует форма мавзолея

С первого взгляда на мавзолей, в которым до сих пор покоится вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ульянов-Ленин становится ясно, что его форма чужда русской архитектуре. Между тем, его строил русский архитектор Алексей Викторович Щусев , который до революции состоял на службе у Священного Синода, строил храмы и проектировал иконостас церкви во имя Успения Богоматери в Киево-Печерской Лавре.

Тем сильнее удивляет форма мавзолея, созданная русским зодчим и далеко отстоящая не только от русской архитектуры в целом, но и от христианства вообще. Мавзолей действительно напоминает пирамиду — культовое сооружение многобожников, чьи жрецы, положив в основание подобной погребальницы мумию, создавали таким образом огромную кумирню, посвященную богам. В Красной России таким богом был некий Новый мир и олицетворяющий его почивший вождь.

Пирамида — дань моде

Архитекторы объясняют странный вид сооружения тем, что во всем мире, и в том числе в России, в XIX веке в моду вошел египетский стиль. Это было связано с множеством археологических открытий и общим интересом к культуре древних народов.

Искусствовед Вера Александровна Дубровина в статье «Интерпретация архитектурного наследия Древнего Египта в раннем советском зодчестве» пишет, что в это время по Европе распространись мода на иероглифы, сфинксов, пирамиды и обелиски.

Еще до революции в России в этом стиле стали оформлять доходные дома в обеих столицах, создавали египетские интерьеры и памятники на могилах. После революции большевики обратились к этому стилю в полной мере.

Имело ли это духовный смыл? Конечно. Разрушая православные храмы и низвергая наземь кресты, они воздвигали обелиски и пирамиды, полностью старясь изменить лик страны.

Любопытно, что первое распространение пирамид и обелисков связывают с Французской революцией 1789—1794 гг. Искусствоведы твердят о том, что новое время якобы требовало исключительно новых символов, но знающим людям становилось очевидно, что символы почему-то использовались самые старые — языческие.

Зиккурат — пирамида для человеческих жертвоприношений

Решение о строительстве усыпальницы на главной площади страны было принято через четыре дня после смерти Ленина. Удивительно, но оба проекта, которые были предоставлены на рассмотрение большевистскому правительству, основывались на пирамидах.

Предпочтение отдали проекту Щусева, так как он славился умением вписать новое здание в уже существующий ансамбль. И действительно, когда через несколько лет начали возводить постоянное каменное строение, архитектор умело встроил мавзолей в ансамбль имперской архитектуры.

Еще вчера строивший христианские церкви, Щусев взял за основу мавзолея ступенчатый зиккурат, — эта форма пирамиды была распространена в языческом Древнем Вавилоне. В Египте они тоже использовались — самая близкая по форме к мавзолею пирамида — это пирамида Джосера эпохи Среднего Царства в Саккаре и пирамида Великого Кира II (VI век до н.э) в Месопотамии.

Форму пирамиды пришлось слегка изменить — было учтено пожелание вождей сделать из усыпальницы трибуну и принимать на ней парады.

Искусствоведы считают, что ступенчатая «лаконичная» форма пирамиды просто «повторяла» зубцы кремлевской стены и «прекрасно гармонировала» с башнями собора Василия Великого, а кроваво-красный гранит создавал некий общий ансамбль и «оттенял» храм, Кремль и здание Исторического музея «завершая тему ярусной пирамидальной композиции площади».

Общая высота мавзолея вместе с подвалами составила 36 метров — это высота современной десятиэтажки. Над землей возвышается только 12 метров, а ширина видимой части составляет 24 метра. «Подошва» мавзолея — это квадрат с длиной стороны в 72 метра, длина диагонали составляет 104 метра, а угол наклона пирамиды равен классическим 45.

Это не мавзолей — это алтарь

Люди, интересующиеся вопросами духовности, считают, что большевики сознательно поставили на главной площади Красной империи зиккурат. Этой «новой» старой формой они не только хотели подчеркнуть отречение от Старого мира, от тысячелетней истории государства, которое они уничтожили, но и от христианства. Возможно, они использовали или хотели бы его использовать в прямых оккультных целях.

Есть предположение, что Щусев не просто скопировал форму зиккурата, он и в план здания заложил особую символику, взяв за основу внутренней организации мавзолея Пергамский алтарь, который христиане называют «Престолом сатаны» — это утверждение опирается на «Апокалипсис» апостола Иоанна, в котором Господь обращается к Ангелу Пергамской церкви со словами «Ты живёшь там, где престол сатаны» (Откр. 2:12—13). Эти слова богословы связывают с культом Асклепия, в храме которого содержался огромный змей, в христианстве символизирующий дьявола.

На это указывает схожесть плана сооружений, ступенчатый потолок мавзолея и странный несимметричный выступ, на котором вожди СССР принимали парады. В нем нет никакого архитектурного смысла, и гораздо логичнее было бы разместить вождя в центре трибуны, но зато точно такой выступ есть на Пергамском алтаре — то есть он скопирован оттуда Щусевым.

Очевидно, что архитектор, ранее служивший в Синоде, не мог не знать, что именно он создает. Скорее всего, прекрасном понимали это и красные вожди, имевшие начатки богословского образования. Например, Иосиф Сталин учился в духовной семинарии, а Феликс Эдмундович Дзержинский — в юности мечтал стать священником.

Судя по всему, в 1930-м году у стен Кремля был возведен зиккурат, символизирующий поклонение демоническим силам, и построен он был специально в форме жертвенного алтаря, на который и была принесена целая христианская страна.

Совершенно очевидно, что большевики были богоборцами. Ясно так же, что зиккурат, построенный на главной площади Красной империи должен был подменить все православные святыни. И с этой задачей он справлялся — в СССР очередь к мавзолею всегда была огромной: каждый советский человек, приехав Москву, хотел посмотреть — кто из любопытства, а кто из соображений почитания, на созданную советской наукой мумию Ленина.

Что же касается предположений эзотериков о том, что мавзолей в СССР служил еще и непонятной «энергетической антенной», контролирующей сознание масс, то с этой функцией он явно не справился — он еще стоит в сердце Москвы, а СССР пал.