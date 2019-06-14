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Предсказано появление гигантской зоны смерти 

Lenta.ru 3 часа назад
Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований и Университета штата Луизиана в США спрогнозировали появление в Мексиканском заливе одной из самых крупных бескислородных зон в истории. Она возникнет из-за размножения крошечных водорослей и приведет к гибели рыбы и других морских существ. Об этом сообщает издание Science Alert.
Причиной возникновения мертвой зоны является сток воды, содержащей высокую концентрацию удобрений, с сельскохозяйственных угодий. Избыток питательных веществ, попадая в ручьи и реки, переносится в залив, где вызывает буйный рост водорослей. После этого последние погибнут, опустятся на дно и начнут разлагаться, поглощая из морской воды кислород. В результате рыба задохнется или покинет залив, оставив рыбаков без улова и средств к существованию.
Площадь бескислородного пятна может достигнуть площади штата Нью-Джерси и охватит 20-22,5 тысячи квадратных километров. Это намного выше среднего показателя за пять лет, равного 15,5 тысячи квадратных километров.
Мертвые зоны, или зоны кислородного минимума, встречаются на глубине 200-800 метров и обычно возникают в результате потепления воды и увеличения концентрации органических веществ. При этом компьютерные модели предсказывают продолжающееся снижение уровня кислорода в Мировом океане в течение текущего столетия и увеличение количества растущих мертвых зон.
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