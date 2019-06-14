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Ученые спрогнозировали появление «зоны смерти» на Земле 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований и Университета штата Луизиана в США предсказали появление гигантской бескислородной зоны в Мексиканском заливе. Она станет одной из самых крупнейших в мире из-за размножения водорослей.
Сообщается, что такая аномалия приведет к гибели рыбы и других живых существ. Среди причин ее возникновения — сток удобрений с сельских хозяйств в водоемы. Их избыток попадает в ручьи и реки, а затем переносится в залив, где они питают водоросли. После этого морские растения гибнут и опускаются на дно и начинают разлагаться и поглощать кислород. Так, его не хватает для рыбы и других морских существ.
Площадь мертвой зоны может достигнуть 20-22,5 тысячи квадратных километров, примерно столько же занимает американский штат Нью-Джерси. За последние пять лет их средняя величина составляла не больше 15 тысяч квадратных километров.
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