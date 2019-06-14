Почему Черное море превращается в «Мертвое»

Чёрное море в современном виде существует не более 8 тысяч лет, однако для того чтобы оно изменилось до неузнаваемости понадобится гораздо меньше времени. И на то есть веские причины.

Хрупкий баланс

Около 30 млн лет назад территория Чёрного моря входила обширный океанический бассейн, связывавший Атлантический и Тихий океаны. Примерно 5 миллионов лет назад в результате формирования горных массивов — Альп, Карпат, Балкан, Кавказа — его акватория начала менять свои очертания и уменьшаться. В какой-то момент бассейн Чёрного, Каспийского и Аральского морей оказался отрезан от мирового океана, что привело к его сильному опреснению.

Отделенное от Каспия поднявшимися Кавказскими горами Чёрное море к концу последнего Ледникового периода представляло собой закрытый сильно опресненный водоем с биосферой, заметно отличавшейся от средиземноморской. Однако примерно 12 тысяч лет назад начавшая таять ледяная шапка подняла уровень мирового океана на 100 метров дав возможность водам Средиземного моря хлынуть в Черноморский бассейн.

Именно сообщение со Средиземным морем в значительной степени позволяет поддерживать стабильный уровень солености, а также достаточный объем воды в Чёрном море, однако такое положение, по мнению большинства ученых, все равно является достаточно хрупким и его сохранность зависит от целого ряда факторов.

Проливы Босфор и Дарданеллы, питающие Чёрное море Средиземноморскими водами, достаточно узкие, местами их ширина не превышает 35 метров. По данным океанографов Э. С. Тримониса и К. М. Шимкуса, ежегодно по этому каналу в Черноморский бассейн через нижнее течение поступает 694 кубических километра воды, обратно же через верхнее течение в Мраморное море уходит 704 кубических километра.

Такая ситуация ставит Чёрное море в зависимость от деятельности человека, который все чаще вмешивается в свободное течение пресных вод, питающих Черное море. Конечно, пока есть Проливы, участь Аральского моря Чёрному не грозит, но если по каким-то причинам приток воды со Средиземноморья резко сократиться, то Черноморскому бассейну суждено постепенно опресняться и мелеть.

Замедленная бомба

Но у Чёрного моря есть угрозы посерьезней, чем гипотетическое обмеление. Речь о толстом слое сероводорода, который со дна подходит к поверхности на 100, а в иных местах на 50 метров. Еще 1890-91 годах были проведены две океанографических глубиномерные экспедиции под руководством Иосифа Шпиндлера, которые выявили, что примерно 90% Чёрного моря заполнено сероводородом и лишь 10% — чистой водой. Ученые установили, что ничего живого на глубине ниже 150 метров существовать не может — в ядовитой сероводородной среде были найдены лишь некоторые виды бактерий.

Причины возникновения сероводорода до конца не выяснены. Одна из версий склоняется в пользу тектонического происхождения сероводорода. По другой, ядовитый газ образуется в результате деятельности гнилостных бактерий, участвующих в распаде белков. И чем больше будет мертвой органики скапливаться на дне, тем больше будет истончаться верхний кислородный слой Чёрного моря.

Сероводород с каждым годом подходит все ближе к поверхности, однако специалисты заявляют, что пока поводов для паники нет, так как более опресненный верхний слой воды плохо смешивается с нижним, более тяжелым и соленым. Если сероводород и проступает к поверхности, то лишь в незначительных количествах и тут же в виде небольших пузырей выходит наружу.

Впрочем, поступлению сероводорода наверх может поспособствовать стихийное бедствие. Так было в сентябре 1927 года, когда недалеко от Ялты произошло землетрясение магнитудой 8 баллов, спровоцировавшее выброс огромного количества ядовитого газа из нижних морских слоев к верхним. Очевидцы рассказывали о стоящем в воздухе резком запахе тухлых яиц и вздымавшихся к небу огненных столбах. Многие были уверены, что это полыхал сероводород.

По мнению Игоря Волкова, доктора химических наук, так горел не сероводород, а метан, который землетрясение высвободило из земных недр. Именно он наиболее опасен для человека. Специалисты утверждают, что подобные землетрясения могут повторяться раз в 100 лет, однако никто не скажет к каким последствиям приведут выбросы газогидратов. Как считает Леонард Смирнов, профессор Одесской государственной академии холода, большое скопление метана у поверхности моря может создавать гигантские воронки, способные в себя втянуть даже крупные суда.

Будущее призрачно

Проблема сероводородного загрязнения Чёрного моря сегодня волнует все большее число ученых. Они отмечают, что если грамотно скоординировать действия, то превращения Чёрного моря в «Мертвое» удастся избежать. Выдвигается ряд идей, предполагающих использование черноморского сероводорода в качестве топлива. В частности, группа херсонских ученых для извлечения сероводорода предлагает опустить на 100-метровую глубину прочную трубу. По их мнению, благодаря разности давления возникнет эффект, аналогичный открытию бутылки шампанского — наверх устремится фонтан из воды и газа.

Однако ученым, решившим приручить сероводород, придется поторопиться. В сентябре 2016 года группа специалистов из Италии, Бельгии, Германии и США опубликовала доклад, основанный на исследованиях акватории Чёрного моря, проводившихся в течение последних 60 лет. Их выводы пугают: при сохранении тенденции к глобальному потеплению, и сброса промышленных отходов Чёрное море станет безжизненным уже через несколько десятков лет.

О том, что мы в обозримом будущем можем потерять Чёрное море говорят и отечественные эксперты. Так, сотрудник российского отделения Фонда дикой природы России Константин Згуровский обращает внимание на стабильное падение уровня кислорода в черноморской воде, что стремительно сокращает число живых организмов. Если так будет продолжаться и дальше, то Черное море имеет все шансы превратиться в зловонное болото, которое заставит людей покинуть всю прибрежную территорию.

Ускорить процесс превращения Чёрного моря в гигантскую лужу может строительство «Укргидроэнерго» шести ГЭС в верховьях Днестра. Такие планы есть. По словам профессора Института зоологии Академии наук Молдовы Елены Зубковой, в результате подобного сценария воды Днестра просто не будут добегать до Чёрного моря, что грозит для региона катастрофой. Зубкова полагает, что уже ничто не будет сдерживать выход сероводорода наружу: Как итог — уничтожение жизни в радиусе 300 километров.