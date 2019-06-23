В Индийском океане есть 27 мелких коралловых островов, которые принято называть Кокосовыми. Только вот оказалось, что среди этих живописных кусочков земли есть те, которые благодаря «усилиям» людей, стали свалками пластика и мусора.
Так, морской эксперт Дженнифер Лаверс и ее исследовательская группа отправились в этот тропический рай и выяснили, что проблема мусора на островах обострилась — обнаружено около 414 миллионов выброшенных отходов, большая часть из которых пластмасса. Груды бесполезных одноразовых бутылок выбрасываются в океан и расщепляются на миллионы пластиковых осколков.
Морские обитатели часто проглатывают осколки пластика, и, иногда, погибают. А когда такие мелкие куски пластика попадают на пляж, его становится невозможно очистить.
Лаверс и ее команда планируют установить исследовательские зоны для подсчета пластика на каждом из островов. Полученные данные эксперты планируют донести до сведения ООН. Они настаивают, что решение этой проблемы потребует «беспрецедентного масштаба усилий».
Эксперты планируют законодательно ограничить использование пластика. Они разработают правила, чтобы пластмасса не выбрасывалась с городских свалок в моря. Осталось только убедить мировое сообщество их принять.
«Нам нужно собрать международную коалицию… Если мы этого не сделаем, ситуация выйдет из-под контроля. А ведь пластмасса фрагментируется. Скоро бутылки превратятся в микрочастички, которые мы никогда не сможем извлечь», — рассказывает американский химик Ричард Гросс.
А пока команда исследователей под руководством Дженифер Лаверс своими силами будет собирать пластиковый мусор с Кокосовых островов.