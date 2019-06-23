Что сделают с островами, ставшими пластиковой свалкой

В Индийском океане есть 27 мелких коралловых островов, которые принято называть Кокосовыми. Только вот оказалось, что среди этих живописных кусочков земли есть те, которые благодаря «усилиям» людей, стали свалками пластика и мусора.

Так, морской эксперт Дженнифер Лаверс и ее исследовательская группа отправились в этот тропический рай и выяснили, что проблема мусора на островах обострилась — обнаружено около 414 миллионов выброшенных отходов, большая часть из которых пластмасса. Груды бесполезных одноразовых бутылок выбрасываются в океан и расщепляются на миллионы пластиковых осколков.

Морские обитатели часто проглатывают осколки пластика, и, иногда, погибают. А когда такие мелкие куски пластика попадают на пляж, его становится невозможно очистить.

Лаверс и ее команда планируют установить исследовательские зоны для подсчета пластика на каждом из островов. Полученные данные эксперты планируют донести до сведения ООН . Они настаивают, что решение этой проблемы потребует «беспрецедентного масштаба усилий».

Эксперты планируют законодательно ограничить использование пластика. Они разработают правила, чтобы пластмасса не выбрасывалась с городских свалок в моря. Осталось только убедить мировое сообщество их принять.

«Нам нужно собрать международную коалицию… Если мы этого не сделаем, ситуация выйдет из-под контроля. А ведь пластмасса фрагментируется. Скоро бутылки превратятся в микрочастички, которые мы никогда не сможем извлечь», — рассказывает американский химик Ричард Гросс.

А пока команда исследователей под руководством Дженифер Лаверс своими силами будет собирать пластиковый мусор с Кокосовых островов.