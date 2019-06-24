Где мог находиться Райский сад из библейских мифов

О том, где на земле мог располагаться Эдемский сад, из библии узнать сложно — там сказано только, что «насадил Господь Бог рай в Едеме на Востоке» (Быт. 2:8) и что река для орошения сада разделялась на четыре реки поменьше: Фисон, Гихон, Тигр и Евфрат. Где находились первые две, неизвестно до сих пор, возможно, это какие-то древние речушки, давно пересохшие. Но, конечно, каждой восточной стране хочется считать, что Рай был именно на ее территории.

Тигр и Ефрат, не сливаясь, впадали в Персидский залив. Скорее всего, Эдем, который имели в виду создатели библии, располагался в древней Месопотамии (буквально — Междуречье). Сегодня это территория таких стран, как Ирак, Иран, Сирия и Турция. В последнее десятилетие дела в земном раю обстоят далеко не лучшим образом.