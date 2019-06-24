Самая жаркая вечеринка этого лета: pre-party фестиваля ЖАРА отгремела в Баку в Sea Breeze Resort

22 июня на живописной сцене курортного отеля Sea Breeze Resort в Баку прогремела pre-party международного музыкального фестиваля ЖАРА, который пройдет с 25 по 28 июля! Летний сезон в разгаре и на самом жарком мероприятии собрались известные российские и азербайджанские артисты!

Стоит отметить, что к фестивалю была усовершенствована территория и открыты новые бассейны и зоны для отдыха, за счет чего увеличилась и VIP-зона для зрителей.

Планами по развитию инфраструктуры делится Эмин Агаларов , соорганизатор фестиваля:

“В этом году мы приложили огромные усилия, чтобы усовершенствовать наш курортный отель Sea Breeze Resort, и сделать это место райским уголком для жителей Баку и гостей столицы. Тут можно собраться всей семьей и с комфортом провести выходные, а можно погрузиться в атмосферу веселья в нашем новом ресторане Rose Bar Beach, также к концу строительства подходит резиденция с апартаментами Lighthouse.

Что касается проведения фестиваля, то огромный бассейн, который мы открыли совсем недавно на территории поселка, станет частью нашего фестиваля и съемочного процесса, а также новой комфортной VIP-зоной для артистов. На соседнем бассейне мы добавили зону VIP для зрителей. Сегодня гости нашей pre-party, их эмоции и отзывы помогли нам понять, что мы на правильном пути, а дальше всех ждет еще больше новостей и сюрпризов!”.

Некоторые артисты, например, новый состав группы SEREBRO впервые выступали в Баку:

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“Мы впервые в Баку и можем сказать точно, что вернемся сюда еще много раз! Pre-party фестиваля «ЖАРА» для нас первое выступление такого формата, и это возможность для артиста получить массу позитива от того, «как» принимает народ Азербайджана. За это хочется сказать огромное спасибо организаторам и зрителям этого грандиозного мероприятия”.

Среди артистов, выступающих в этот вечер, также был финалист конкурса «Евровидение — 2019» Чингиз Мустафаев:

“Хотелось бы отметить организацию мероприятия, которая была на высоком уровне. Мы часто проводим время здесь на побережье не зависимо от проходящих мероприятий, и в восторге от этого солнечного и веселого места! А теперь, с нетерпением ждем ЖАРУ!”

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“Каждое пребывание в Баку для нас — большой праздник! Мы были здесь много раз, и смело можем сказать, что это одно из самых красивых мест, где мы были. Гостеприимный и вежливый народ, замечательная погода, очень вкусная еда. Такое впечатление, что здесь всегда царит такая атмосфера! Мы с большим удовольствием принимаем участие в фестивале «ЖАРА» с самого первого года и надеемся продолжать эту традицию!”

— делится своими впечатлениями группа MBAND, которая уже в 4-й раз примет участие в фестивале.

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На следующий день состоялось официальное открытие нового ресторана Rose Bar Beach также с участием российских артистов, где к ним присоединился Brandon Stone, а к очаровательной Юлии Барановской соведущий Константин Тарасюк. Новый уникальный ресторанный проект работает днем в режиме Beach Club, с Pool Parties по выходным, а в вечернее время функционирует, как полноценный ресторан, где гости могут насладиться кулинарными изысками от бренд шеф-повара из Москвы Кирилла Бергера.

Фестиваль ЖАРА. Как это будет?

25 июля — торжественное открытие. На главной сцене, установленной на пляже, состоится гала-концерт с исполнением главных эстрадных хитов.

27 июля — вечеринка 90-х и нулевых, а также сольный концерт Григория Лепса.