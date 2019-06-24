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Самая жаркая вечеринка этого лета: pre-party фестиваля ЖАРА отгремела в Баку в Sea Breeze Resort 

Партнерский материал 4 часа назад
Фото: партнерский материал
22 июня на живописной сцене курортного отеля Sea Breeze Resort в Баку прогремела pre-party международного музыкального фестиваля ЖАРА, который пройдет с 25 по 28 июля! Летний сезон в разгаре и на самом жарком мероприятии собрались известные российские и азербайджанские артисты!
В этот вечер для зрителей выступили: группа SEREBRO, группа MBAND, EMIN, Бриллиант Дадашева, финалист «Евровидения 2019» Чингиз Мустафаев, Люся Чеботина, AISEL, Зульфия Ханбабаева, Нигяр Джамал, CYGO, Ирина Нельсон, Диляра Кязымова, SAMRA, Айгюн Кязымова и DJ Twins Project, а ведущей стала Юлия Барановская. Под зажигательные танцевальные хиты артисты объявили о скором приближении грандиозного летнего события, где с присущим восточным гостеприимством зрителей и поклонников уже через месяц ждет незабываемая атмосфера фантастических вечерних концертов на берегу Каспия в окружении более 200 популярных звезд.
Стоит отметить, что к фестивалю была усовершенствована территория и открыты новые бассейны и зоны для отдыха, за счет чего увеличилась и VIP-зона для зрителей.
Планами по развитию инфраструктуры делится Эмин Агаларов, соорганизатор фестиваля:
“В этом году мы приложили огромные усилия, чтобы усовершенствовать наш курортный отель Sea Breeze Resort, и сделать это место райским уголком для жителей Баку и гостей столицы. Тут можно собраться всей семьей и с комфортом провести выходные, а можно погрузиться в атмосферу веселья в нашем новом ресторане Rose Bar Beach, также к концу строительства подходит резиденция с апартаментами Lighthouse.
Что касается проведения фестиваля, то огромный бассейн, который мы открыли совсем недавно на территории поселка, станет частью нашего фестиваля и съемочного процесса, а также новой комфортной VIP-зоной для артистов. На соседнем бассейне мы добавили зону VIP для зрителей. Сегодня гости нашей pre-party, их эмоции и отзывы помогли нам понять, что мы на правильном пути, а дальше всех ждет еще больше новостей и сюрпризов!”.
Некоторые артисты, например, новый состав группы SEREBRO впервые выступали в Баку:
партнерский материал
“Мы впервые в Баку и можем сказать точно, что вернемся сюда еще много раз! Pre-party фестиваля «ЖАРА» для нас первое выступление такого формата, и это возможность для артиста получить массу позитива от того, «как» принимает народ Азербайджана. За это хочется сказать огромное спасибо организаторам и зрителям этого грандиозного мероприятия”.
Среди артистов, выступающих в этот вечер, также был финалист конкурса «Евровидение — 2019» Чингиз Мустафаев:
“Хотелось бы отметить организацию мероприятия, которая была на высоком уровне. Мы часто проводим время здесь на побережье не зависимо от проходящих мероприятий, и в восторге от этого солнечного и веселого места! А теперь, с нетерпением ждем ЖАРУ!”
партнерский материал
“Каждое пребывание в Баку для нас — большой праздник! Мы были здесь много раз, и смело можем сказать, что это одно из самых красивых мест, где мы были. Гостеприимный и вежливый народ, замечательная погода, очень вкусная еда. Такое впечатление, что здесь всегда царит такая атмосфера! Мы с большим удовольствием принимаем участие в фестивале «ЖАРА» с самого первого года и надеемся продолжать эту традицию!”
— делится своими впечатлениями группа MBAND, которая уже в 4-й раз примет участие в фестивале.
партнерский материал
На следующий день состоялось официальное открытие нового ресторана Rose Bar Beach также с участием российских артистов, где к ним присоединился Brandon Stone, а к очаровательной Юлии Барановской соведущий Константин Тарасюк. Новый уникальный ресторанный проект работает днем в режиме Beach Club, с Pool Parties по выходным, а в вечернее время функционирует, как полноценный ресторан, где гости могут насладиться кулинарными изысками от бренд шеф-повара из Москвы Кирилла Бергера.

Фестиваль ЖАРА. Как это будет?

25 июля — торжественное открытие. На главной сцене, установленной на пляже, состоится гала-концерт с исполнением главных эстрадных хитов.
26 июля — творческий вечер группы «ЛЮБЭ». Музыкальный батл Григория Лепса и Стаса Михайлова.
27 июля — вечеринка 90-х и нулевых, а также сольный концерт Григория Лепса.
28 июля — закрытие фестиваля. Время Поколения Z: сольный концерт Тимати. Главные хиты стриминга.
В фестивале «ЖАРА’19» примут участие более 200 артистов, среди которых: Филипп Киркоров, LOBODA, EMIN, Ольга Бузова, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Валерия, Вера Брежнева, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Владимир Кузьмин, A’STUDIO, Макс Барских, Глюк’оZa, Николай Басков, Лолита, Ани Лорак, «Время и Стекло», Artik & Asti, BURITO, MONATIK, NK, «Руки Вверх», «ЛЮБЭ», «Дискотека Авария», «НА-НА», «Отпетые Мошенники», «Фабрика», Виктория Дайнеко, Александр Панайотов, Bosson, Akesandro Safina, Любовь Успенская, HammAli & Navai, CYGO, Rauf & Faik, Тимати, топовые артисты лейблов Zhara Music, Black Star и многие другие.
Комментарии
Места , Ирина Нельсон , Григорий Лепс , Филипп Киркоров , Леонид Агутин , Нигяр Джамал , Владимир Кузьмин , Тимати , Сергей Лазарев , Стас Михайлов , Макс Барских , Ани Лорак , Николай Басков , Зульфия Ханбабаева , Эмин Агаларов , Любовь Успенская , Виктория Дайнеко , Юлия Барановская , Чингиз Мустафаев , Вера Брежнева , Александр Панайотов , Ольга Бузова
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