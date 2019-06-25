Диана Арбенина отметит день рождения на сцене «Крокус Сити Холл»

8 июля 2019 года Диана Арбенина по давно сложившейся традиции отметит свой день рождения на сцене. В этом году рок-звезда приурочила к 45-летнему юбилею акустический концерт, который примет одна из самых популярных площадок, Crocus City Hall.

Новая сольная программа «Акустика в Крокусе» — это свежее прочтение творчества Арбениной в абсолютно новом формате звучания и хиты, которые проникают в самое сердце.

Поклонники получат море удовольствия, открывая любимую артистку заново, и смогут лично поздравить Арбенину с круглой датой. Об этом говорит и афиша концерта, которую украшают строчки из старой песни «Ночных Снайперов» «День рождения»: «И не забудь поздравить с днем рождения меня…».

Также в этот день Диана Арбенина представит новый альбом «Невыносимая легкость бытия», который станет своеобразным итогом двух юбилейных лет, посвященных 25-летию коллектива. В него войдут не только широко известные и любимые хиты, вышедшие за два последних года, но и новые песни. Работая в стиле рок-музыки, Арбениной непостижимым образом удается сочетать классические каноны с современными трендами, оставляя при этом узнаваемый фирменный снайперский стиль.

«Название альбома — «Невыносимая легкость бытия» — одновременно заставляет нас задуматься о своем месте в мире, не занимаясь привычной для музыкантов рефлексией», — говорит Диана Арбенина о новой пластинке.

За 25 лет Диана Арбенина вместе со своей командой записала более 10 номерных альбомов, дала концерты во многих странах мира. Артистка, которая постоянно экспериментирует со звучанием, создала уже более трех сотен песен и продолжает творить волшебство. Уже много лет она отмечает свой день рождения вместе с поклонниками, причем каждый раз это абсолютно разные, непохожие друг на друга форматы: от моноспектакля до фестивального выступления.