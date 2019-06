Алексей Кортнев, Диана Арбенина, Сергей Галанин, Михаил Пореченков станут гостями открытой студии «НАШЕго Радио»

С 1 по 5 июля утреннее шоу «Подъемники» на «НАШЕм Радио» переезжает в бар «Концерт». Ведущие Александр Бон, Таня Борисова и Игорь Паньков продолжат сезон замечательных, интересных и познавательных гостевых эфиров с 7 до 11 утра на всю Россию из открытой студии на Пятницкой улице 6/1.

За две недели до «НАШЕСТВИЯ» программа «Подъемников» будет насыщенной. Помогать им настраивать слушателей НАШЕго на позитив с утра 1 июля будет Алексей Кортнев («Несчастный случай»); 2 июля — Диана Арбенина («Ночные снайперы»); 3 июля — Сергей Галанин («СерьГа»); 4 июля — Михаил Пореченков; 5 июля — Андрей Дроздов (библиотекарь, занимающийся БиблиоШатром на «НАШЕСТВИИ»). Все гости будут доступны для интервью!

Но это еще не все новости. Гостей бара «Концерт», приехавших встретиться со своими любимыми ведущими, ждет приятный сюрприз: «Подъемники» подарят всем фирменные наклейки на авто «НАШЕСТВИЕ» — 2019! И, конечно, НАШИ ведущие смогут после эфира сфотографироваться со всеми желающими и дать автографы. ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Напоминаем, что на «НАШЕСТВИИ» 2019 выступят:

Главная сцена

Группировка «Ленинград», Глеб Самойлов & The MATRIXX с симфоническим оркестром Глобалис, Ночные Снайперы, The HATTERS, Louna, Би-2, Мумий Тролль, Аффинаж, 7Б, Александр Ф. Скляр и "Ва-БанкЪ", Сергей Бобунец, Ундервуд, СерьГа, Вадим Самойлов, Аквариум, Сурганова и оркестр, Пикник, ДДТ, Lumen, Гарик Сукачёв, Алиса, 25/17, Калинов мост, Несчастный случай, Альянс, Ольга Кормухина и Алексей Белов, Горшенев, Animal ДжаZ, Чиж & Co, Наив, Вячеслав Бутусов, Пилот, Браво, Сплин.

«Ультра»

Северный Флот, Бенгальские Подонки, РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, несогласие, Sellout, Гребля, Dёргать!, 4-ре Апреля, Порт (812), Clockwork Times, Голос Омерики, Tequilajazzz, LASCALA, Нервы, Операция Пластилин, Бригадный подряд, Найк Борзов, Дельфин, The Starkillers, Ермак!, LKVR, JACK ACTION, I. F. K., Junkyard Storytellaz, 7000$, Grizzly Knows No Remorse, 7РАСА, ORIGAMI, ##### (5 DIEZ), СЛОТ, Казускома, STIGMATA, [AMATORY], Anacondaz, Нейромонах Феофан, Моды, Фантастика, МЭD DОГ, PRAVADA, Мураками, Громыка, Заточка, кис-кис, Casual, Гудтаймс, Кирпичи, Jane Air, Пневмослон, План Ломоносова, F. P. G.

НАШЕ 2.0

«Васильков & Коты», Ангел НеБес, RU, bAiT, Плаксы, Джанго, Монгол Шуудан, Тролль Гнёт Ель, Аркона, Тайм-Аут, Эйт, МодеМ, Шапито, Старый приятель, Мамульки Бенд, EKIBASTUZ?, Черный вторник, MORDOR, MEZOZOY, Кукольный театр, Алан Макиев, Линкор, Дарья Берначук, Лейла, Рви Меха — Оркестр!, Костя Игнатов, «MALAЯ», Никита Рогозин, ДМЦ, Carbonrock, Гоша Куценко, Круиз, Гран-КуражЪ, Черный Обелиск, Catharsis, Эпидемия, Александр Устюгов.